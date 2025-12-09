Smatrics EnBW eröffnet Ladepark für E-Autos und E-Lkw

Bisher baute das Gemeinschaftsunternehmen von Smatrics und EnBW Schnellladepunkte für E-Autos auf. „Beim Ladepark in Regau bieten wir erstmals einen gemeinsamen Ladestandort für Pkw und Lkw“, erklärt Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.

Der neue Ladepark im oberösterreichischen Regau befindet sich in der Ortschaft Hinterbuch gegenüber von der Shell-Tankstelle und dem Hornbach-Baumarkt. Mit direkter Anbindung an die A1 Westautobahn soll der Standort aber nicht nur Pendler abholen, sondern auch für Touristen interessant sein. So liegen beispielsweise in nur 20 Minuten Entfernung der Traunsee und der Attersee.

Unter dem mit einer 30 kWp großen Photovoltaik-Anlage ausgestatteten Dach wurden die Lademöglichkeiten für Elektroautos geschaffen. Insgesamt stehen sechs Alpitronic Hypercharger mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW und je zwei CCS-Ladepunkten bereit. Bei steigender Nachfrage soll der Ladepark um bis zu vier weitere Ladepunkte für E-Autos erweitert werden können.

Anders als bei den Lademöglichkeiten für Elektroautos befinden sich über eine gesonderte Lkw-Zufahrt erreichbaren Schnelllader für den elektrischen Schwerlastverkehr aber nicht unter einem Dach. An groß dimensionierten Stellplätzen wurden drei Alpitronic Hypercharger errichtet. Sie bieten zwar ebenfalls jeweils eine Ladeleistung von bis zu 400 kW, verfügen aber nur über je einen CCS-Ladepunkt. Der Vorteil: Laden bei den Pkw-Ladern zwei E-Autos gleichzeitig, teilt sich die Ladeleistung auf. E-Lkw müssen sich die Ladeleistung eines Schnellladers hingegen nicht teilen.

Auch bei diesem Ladepark setzt Smatrics EnBW auf eine nach eigenen Angaben übersichtliche und nachvollziehbare Preisauskunft. Die Preisanzeige soll von Weitem einsehbar und vergleichbar mit jenen bei herkömmlichen Tankstellen sein. Der Ad-hoc-Preis pro Kilowattstunde kann tagesaktuell und flexibel angezeigt werden. An der Ladesäule kann mit Ladekarte, App oder via Direct-Payment-Terminal mit Kredit-, Debit- oder Mobile-Payment-Lösungen kontaktlos bezahlt werden. Zur Einführung gibt es in Regau bis einschließlich Februar 2026 einen Eröffnungspreis von 49 Cent pro kWh.

„Regau ist ein Beispiel für Next-Level-Ladeinfrastruktur: Ein PV‑Dach liefert lokal sauberen Strom, gut sichtbare Preisanzeigen schaffen Vertrauen und Transparenz und ein videoüberwachter Jausenplatz mit Getränkeautomaten macht kurze Pausen sicher und angenehm – Laden wird somit nachhaltig, transparent und komfortabel“, so Hauke Hinrichs, COO von Smatrics EnBW.

Mit dem bereits im November eröffneten Ladepark baut Smatrics EnBW seine Präsenz in Oberösterreich weiter aus. Damit bleibt es auch weiterhin das Bundesland in Österreich mit den meisten Ultraschnellladepunkten (700).

Vor wenigen Tagen erweiterte das Unternehmen auch in der Steiermark sein Ladenetz. Dort wurde der österreichweite 100. HPC-Standort von Smatrics EnBW in Betrieb genommen. Der Ladepark in St. Johann in der Haide (Rathstraße 3) an der Autobahnabfahrt Hartberg (A2/Süd) bietet ab sofort fünf Alpitronic Hypercharger mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW und zwei CCS-Ladepunkten.

Insgesamt hat Smatrics EnBW bereits mehr als 209 Ladestandorte mit zusammen 933 Ladepunkten in Betrieb. Allein in diesem Jahr kamen bisher 200 neue Ladepunkte dazu. Neben dem weiteren Ausbau des Ladenetzes in Österreich errichtet das Joint Venture auch in Italien neue Schnellladestandorte.

