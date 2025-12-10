Bonner Stadtwerke-Tochter meldet 640 Ladepunkte am Netz

Unter den aktuell 640 Ladepunkten der Stadtwerke-Tochter SWB Energie und Wasser in Bonn befinden sich zum Großteil Normallladepunkte, aber auch 58 Schnellladepunkte, die eine Leistung zwischen 75 und 150 kW bereitstellen. Schwerpunktmäßig erfolgte die Installation der Lader auf Parkflächen der Stadt. Aber auch in den Parkhäusern der Bonner City Parkraum (BCP) sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Lademöglichkeiten geschaffen worden. Derzeit stattet SWB Energie und Wasser die Friedensplatz- sowie Münsterplatzgarage mit Ladeinfrastruktur aus.

Den ersten öffentlichen Lader eröffnete der Versorger übrigens 2016. Im Jahr 2021 wurde dann das Ziel von 640 Ladepunkten bis Ende 2025 ausgerufen. Diese Marke haben die Verantwortlichen nun einige Wochen früher erreicht. Die Standortplanung, Errichtung und der Betrieb der Säulen liegen grundsätzlich komplett bei der SWB-Tochtergesellschaft. Lediglich bei Schnellladesäulen seien externe Fachunternehmen bei der Inbetriebnahme involviert, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„Mit unserem Engagement tragen wir entscheidend dazu bei, die Klimaziele in Bonn zu erreichen“, betont Christopher Käckermann, Fachbereichsleiter Elektromobilität bei SWB Energie und Wasser. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere ambitionierte Marke von 640 öffentlichen Ladepunkten mehrere Wochen vor dem Jahresende erreicht haben. Das ist ein wichtiger Meilenstein für Bonn als zukunftsorientierte Stadt und ein sichtbares Signal dafür, dass wir die Mobilitätswende aktiv mitgestalten.“



Zum Jahresende kündigt Käckermann zudem eine wesentliche Neuerung für eine höhere Nutzerfreundlichkeit an: Dann startet die App „SWB eCharge“, die die bisherige TankE-Netzwerk-App ablösen wird. Kundinnen und Kunden von SWB Energie und Wasser werden hierzu gesondert informiert.

