Serbische Post beschafft 216 E-Roller

Zur Investitionssumme äußert sich die serbische Post nicht. Laut Medienberichten sollen sich die Kosten für die neuen Elektromopeds auf rund 128 Millionen Dinar (ca. 1,1 Millionen Euro) belaufen. Auch zum Hersteller und den technischen Daten der E-Roller macht das Postunternehmen keine Angaben.

Nach Informationen des Nachrichtenportals Beta werden die E-Roller von einem 3,94-kW-Elektromotor angetrieben und sind bis zu 45 km/h schnell. Die austauschbaren Batterien sollen Reichweiten von bis zu 120 Kilometern ermöglichen. Zudem können die Fahrzeuge bis zu 300 Kilogramm Fracht transportieren. Dabei könnte es sich um das in Serbien unter dem Namen angebotene Modell „N Moto NCF D“ handeln.

Die 216 neuen Fahrzeuge sollen landesweit, insbesondere in ländlichen Regionen, für die Zustellung von Postsendungen zum Einsatz kommen. Nach Angaben von Pošta Srbije ermöglichen sie im Vergleich zu Zweirädern mit Verbrennungsmotor eine effizientere Zustellung und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Doch auch „für bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter“ soll die neue Zustellflotte sorgen.

Um die ersten elektrischen Zustellfahrzeuge handelt es sich dabei aber nicht. Bereits im Sommer 2023 nahm das Postunternehmen seine ersten 31 E-Transporter in die Flotte auf. Anfang 2024 kamen weitere 95 E-Transporter hinzu. Nach der nun größten Beschaffung an Batterie-elektrischen Zustellfahrzeugen sollen bis Ende des Jahres 100 Elektroautos und bis März 2026 mehr als 200 weitere E-Fahrzeuge die Flotte ergänzen. Details dazu nennt Posta Srbije allerdings nicht. Gleiches gilt auch für die angekündigten Ladestationen vor den Postfilialen, die zudem der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen.

