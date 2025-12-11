Alle Kategorien Alle Kategorien
Aus EQB wird GLB: Weltpremiere des Elektro-SUV von Mercedes

Heute blicken wir auf eine Weltpremiere aus Stuttgart, denn Mercedes hebt den Vorhang für die neue Generation des GLB. Der beliebte Praktiker der Marke mit dem Stern soll im Elektro-Zeitalter erneut die Rolle des Allrounders übernehmen. Und die passt auch zu ihm!

Von Jannis Hug
11.12.2025 - 16:00 Uhr

Schon der Verbrenner-GLB war das Raumwunder unter den Einstiegsmodellen von Mercedes. Jetzt kommt die neue Generation des SUVs, und zwar erstmals rein elektrisch und entwickelt auf der neuen MMA-Plattform. Diese nutzt bereits der vollelektrische CLA. Deshalb gibt’s beim Antrieb auch keine echten Überraschungen. Dafür sorgt das Design des GLB aktuell für die größeren Diskussionen. Wochenlang hat Mercedes uns mit Bildern aus dem eigenen Klima-Windkanal heiß gemacht – oder eher angeeist. Denn der GLB war dort komplett unter einem Eispanzer verborgen.

