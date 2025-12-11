China erreicht neue E-Auto-Bestwerte im November

Bei den Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ist wie üblich einiges zu beachten. Zum einen fallen unter die New Energy Vehicles nicht nur die reinen Elektroautos, neben den Batterie-elektrischen Antrieben zählen auch die Plug-in-Hybride und Brenstoffzellen-Fahrzeuge dazu. Und die zuletzt gehypten Elektroautos mit Range Extender (EREV) werden wiederum zu den Plug-in-Hybriden gezählt, wobei aber nicht weiter zwischen den PHEV und EREV unterschieden wird.

In dem erwähnten Gesamtabsatz von 1,823 Millionen New Energy Vehicles sind gemäß der CAAM-Definition die sogenannten Großhandelsverkäufe enthalten, nicht der Absatz im chinesischen Einzelhandel. Es handelt sich also hierbei um die Summe aller verkauften Fahrzeuge mit alternativem Antrieb, die in China gebaut wurden – inklusive der stetig steigenden Exporte. Die Entwicklung bei dieser Kennziffer ist aber durchweg positiv: Auf Jahressicht zum November 2024 liegt das Plus bei 20,6 Prozent und der bisherige Rekordmonat Oktober 2025 wurde nochmals um 6,3 Prozent übertroffen.

Die Exporte sind bei diesen Gesamtzahlen inzwischen ein wichtiger Faktor geworden, denn nach anfänglichen Absatzproblemen werden immer mehr in China gebaute E-Autos außerhalb des Landes verkauft. In China verblieben sind „nur“ 1,522 Millionen New Energy Vehicles und das mit einer deutlich langsameren Marktentwicklung: Zum Vorjahr sind es 6,5 Prozent mehr, zum Oktober liegt das Plus bei 4,3 Prozent. Was dabei nicht untergehen soll: Obwohl sich das Wachstum verlangsamt, wurden in China noch nie in einem Monat so viele New Energy Vehicles verkauft – auch hier ist es ein neuer Rekord.

Das heißt aber auch: Im November sind 300.000 New Energy Vehicles aus China exportiert worden. 2023 und 2024 lagen die meisten Monate noch im fünfstelligen Bereich, es gab nur wenige Ausreißer nach oben. Im Laufe des Jahres 2025 gab es zwar ein stetiges Wachstum, im Sommer bildete sich aber über mehrere Monate ein Plateau bei rund 200.000 Exporten. Im Oktober und November sind die NEV-Ausfuhren dann enorm gestiegen: Die 300.000 Fahrzeuge aus dem November entsprechen auf Jahressicht 260 Prozent Wachstum.

Beim Blick auf die Antriebsarten wird nicht mehr nach den in China verbleibenden Fahrzeugen und den Exporten unterschieden, hier gibt es nur die (um den Export verzerrten) Großhandelszahlen. Die Batterie-Elektroautos haben hier mit 1,17 Millionen Einheiten zum dritten Mal in Folge über eine Million Verkäufe erzielt. Auf Jahressicht haben sie um 28,9 Prozent überdurchschnittlich zugelegt, zum Oktober liegt das Plus bei 5,5 Prozent.

Die Plug-in-Hybride (inklusive des einstigen Boom-Segments EREV) haben sich wieder etwas positiver entwickelt: Seit Juni lagen die Großhandels-Verkäufe hier nur minimal über dem Vorjahresniveau. Während sich aber im November 2024 das Wachstum sichtbar abgeflacht hat, konnten die Teilzeit-Stromer in diesem Jahr ihr Momentum behalten und kommen auf 652.000 Verkäufe. Auf Jahressicht liegt das Plus bei 7,9 Prozent, auf Monatssicht bei 7,8 Prozent – das zeigt, wie knapp die PHEV-Verkäufe im Oktober 2024 und 2025 beisammen lagen.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden im Großhandel im November übrigens 3,43 Millionen neue Fahrzeuge in China verkauft, 3,4 Prozent mehr als vor einem Jahr und 3,2 Prozent mehr als im Oktober. Die NEV-Quote steigt somit weiter auf 53,2 Prozent. Im Oktober waren es mit 51,2 Prozent schon mehr als die Hälfte, vor einem Jahr „nur“ 45,6 Prozent.

cnevpost.com