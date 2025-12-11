Husum wartet seit 2023 vergeblich auf Elektrobusse von Ebusco

Der Reihe nach: Bereits 2023 beschloss die Kommunalpolitik, die Elektrifizierung des Stadtverkehrs anzugehen und zunächst vier Elektrobusse zu bestellen. Für welches Modell sich Husum Bus und dessen Partner Autokraft sich dabei genau entschieden haben, ist nicht bekannt. Wohl aber, dass diese vom niederländischen Hersteller Ebusco kommen sollten. Autokraft gehört zu DB Regio Bus Nord und damit zur Deutschen Bahn. Und das Unternehmen hat in der Zwischenzeit bereits gute Erfahrungen mit Elektrobussen von Ebusco im Projekt SMILE24 zwischen Schlei und Ostsee gemacht.

Zurück nach Husum: Dass etwas nicht stimmt mit dem Auftrag für Ebusco, wurde den Beteiligten schon vor längerer Zeit klar. Denn ursprünglich sollte die Auslieferung der vier Elektrobusse im Herbst 2024 erfolgen, mit dem 17. November 2024 wurde sogar ein konkretes Datum genannt. Doch der Termin wurde gerissen und stattdessen ein Liefertermin im Mai 2025 anvisiert. Zugleich wurde um den Jahreswechsel 2024/25 bekannt, dass Ebusco zu diesem Zeitpunkt massive Probleme hatte: Das Unternehmen kam bei seinem Auftragsbestand nicht hinterher, schrieb tiefrote Zahlen und musste rund 100 Mitarbeiter entlassen.

Zuletzt hieß es dann, die Auslieferung könne erst Anfang 2026 erfolgen. Und nun ist laut der Lokalzeitung „SHZ“ sogar von Sommer 2026 die Rede: Grund soll diesmal eine drohende Insolvenz eines Händlers aus dem Vertriebssystem von Ebusco sein. Laut Stadtkämmerer Dirk Pohlmann soll die für den Busverkehr in der Stadt zuständige Firma Autokraft daraufhin den Vertrag gekündigt und neue Busse bestellt haben.

Von welchem Hersteller die Elektrobusse für Husum dann final stammen werden, ist aktuell unklar. „Gegenstand des Verkehrsvertrages über den Betrieb des Husum Bus ist auch, dass der Auftragnehmer nicht nur die Fahrzeuge betreibt, sondern auch beschafft“, erklärt Stadtsprecherin Sabine Roch gegenüber der „SHZ“. Für die Beschaffung seien die Anforderungen vertraglich geregelt, auf die Beschaffung der Fahrzeuge selbst habe die Stadt aber keinen Einfluss. In jedem Fall geht die Stadt Husum nun von einer Lieferung der E-Busse im Sommer 2026 aus.

Transparenzhinweis: In unserem Artikel war zunächst die Rede davon, dass es sich um E-Busse des Herstellers BYD handele, wie es die „SHZ“ ursprünglich berichtet hatte. Laut Autokraft-Mutterkonzern Deutsche Bahn war das aber eine Fehlinformation. Vielmehr habe man die Fahrzeuge bei Ebusco bestellt.