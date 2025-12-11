Leapmotor D19 bekommt Range Extender von ZF

Auf der Auto China hatte ZF im April in Shanghai gleich zwei Range-Extender-Systeme präsentiert, die die Reichweite eines Elektroautos mit einem als Generator fungierenden Verbrennungsmotor verlängern können. Der vom europäischen Autokonzern Stellantis unterstützte chinesische Hersteller Leapmotor hat sich nun für sein neues Flaggschiff-Modell D19 entschieden, auf Range Extender des Zulieferers vom Bodensee zu setzen. Gebaut werden diese Range Extender aber direkt in China.

Entschieden hat sich Leapmotor dabei für die Variante eRE+, die ZF als „weiterentwickelt“ gegenüber dem einfacherer System eRE bezeichnet. Neben dem üblichen Generatorbetrieb bietet der eRE+ zusätzlich einen zuschaltbaren Allradantrieb über die Vorderachse und soll mit einer Antriebsleistung von bis zu 200 kW einen „zusätzlichen Boost für Überholmanöver“, so die Friedrichshafener.

Der D19, ein 5,20 Meter langes SUV, wird von Leapmotor einerseits als vollelektrisches Fahrzeug mit einem großen Akku von 115 kWh und 720 km CLTC-Reichweite angeboten, dann entsprechend ohne den eRE+. Andererseits ist er ab 2026 aber eben auch mit jenem Range Extender von ZF verfügbar und kommt dann auf eine Gesamtreichweite nach CLTC von über 1.000 Kilometern. EREV, also Extended Range Electric Vehicles, sind gerade im ländlichen China beliebt und haben im Gesamtmarkt teilweise höhere Wachstumsraten erreicht als die Batterie-elektrische Autos. Zuletzt hat sich der Trend aber wieder etwas abgekühlt.

„Range Extender sind aktuell vor allem in den Automobilmärkten China und Nordamerika immer mehr gefragt“, erklärt hingegen Sebastian Schmitt, Leiter der ZF-Division Elektrifizierte Antriebstechnologien. Sie sollen helfen, mit einem Batterie-elektrischen Fahrzeug unabhängig von der Ladeinfrastruktur mobil zu sein. „Auf diese Nachfrage haben wir uns rechtzeitig eingestellt mit einem flexiblen Angebot von Range-Extender-Technologie und Produktionskapazitäten vor Ort. Diese Strategie hat gefruchtet und zu unserem Neuauftrag für Leapmotor geführt“, sagt Timo Maisel, verantwortlich für die Division Elektrifizierte Antriebstechnologie in Asien.

Basis des erweiterten Range Extenders eRE+ ist eine E-Maschine mit einem integrierten Inverter, passender Software und Planetengetriebe. Während die kleinere Variante eRE als reiner Stromgenerator konzipiert ist, verfügt der eRE+ darüber hinaus über eine intelligente Kupplung und ein Differenzial. So kann er auch als zeitweise zuschaltbarer Sekundärantrieb für ein Allradfahrzeug genutzt werden. Der für den Leapmotor D19 eingesetzte eRE+ leistet 90 kW Generatorleistung, wobei ZF den eRE+ in einer Bandbreite von 70 bis 150 kW anbietet. Im schon erwähnten Boost-Modus kann der eRE+ kurzzeitig auch eine Peak-Leistung von 200 kW erreichen. Der dabei eingesetzte Verbrennungsmotor stammt übrigens nicht von ZF.

Mathias Miedreich, im September gekürter neuer CEO von ZF, sieht in Range Extendern „eine Brücke zwischen den heutigen Kundenbedürfnissen und der vollelektrischen Zukunft. Sie leistet einen wichtigen Beitrag, CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren und verhilft Modellen, die auf reinen Elektro-Plattformen basieren, zu mehr Akzeptanz und Marktdurchdringung“, so Miedreich. Range Extender könnten „die Reichweitenangst bei Endkunden überwinden und gleichzeitig die EU-Klimaziele effektiv unterstützen“, so Miedreich weiter, der mit einer politischen Forderung schließt: „Eine EU-Zulassung des Range Extenders über das Jahr 2035 hinaus wäre ein pragmatischer Schritt, der zum realistischeren Blick Brüssels auf den Hochlauf der E-Mobilität passen würde.“

zf.com