Vertical Aerospace präsentiert E-Flugtaxi Valo

Ds eVTOL Valo unterscheidet sich von seinem Vorgänger vor allem durch ein neues Design, das laut Vertical Aerospace auf Erkenntnissen aus dem bisherigen Testprogramm und auf direktem Feedback von Fluggesellschaften und Betreibern basiert. Das neue Fluggerät wurde für Flüge von zu 160 km (Originalangabe: 100 Meilen) bei Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h (150 mph) entwickelt. Zu den ersten kommerziellen Strecken sollen laut den Verantwortlichen Verbindungen zwischen Flughäfen und Stadtzentren gehören.

In die Entwicklung von Valo sind laut Vertical Aerospace gleich mehrere Partner aus der Luft- und Raumfahrtindustrie involviert, darunter Honeywell, Syensqo und Aciturri. Herausstechende Merkmale des für die Kommerzialisierung konzipierten Modells sind laut den Entwicklern eine aerodynamischere Fluggastzelle für vier Personen, ein Unterflur-Batteriesystem, eine neu gestaltete Flügel- und Propellerarchitektur und verbesserte Materialien.

Zum Antrieb äußert sich Vertical Aerospace nur insofern, als dass die Batterie aus acht flüssigkeitsgekühlten Unterflur-Akkupaketen besteht, die „für Kurzmissionen“ in circa zwölf Minuten geladen werden können. Hinzukommen acht Elektromotoren („EPUs“), die jeweils mit mehreren elektrisch isolierten Stromkreisen für Redundanz sorgen. Die Gesamt-Nutzlast beziffern die Briten auf 550 Kilogramm.

Kundeninteresse ist laut Vertical Aerospace bereits vorhanden: So sollen bei dem Unternehmen bereits 1.500 Vorbestellungen für den Valo eingegangen sein – u.a. von American Airlines, Avolon, Bristow, GOL und Japan Airlines. Stuart Simpson, CEO von Vertical Aerospace, kommentiert: „Mit der Einführung von Valo entwickelt sich Vertical vom Prototypenentwickler zum Luft- und Raumfahrthersteller. Valo ist das Flugzeug, das die Elektrofliegerei zur kommerziellen Realität macht – sauber, leise, schnell und für den täglichen Einsatz konzipiert. Es markiert einen neuen Aufbruch im Transportwesen, der Menschen in Minuten statt Stunden verbinden wird.“

Parallel zum Valo arbeitet das Unternehmen auch an einer hybridelektrischen Variante des VX4 mit einer Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern, einer Nutzlast von 1.100 kg und sowohl bemanntem als auch unbemanntem Flugbetrieb. Die Flugerprobung des Hybridantriebssystems der zweiten Generation soll früheren Angaben zufolge im zweiten Quartal 2026 beginnen.

vertical-aerospace.com (PDF)