Hyundai-Tochter und Kaiwo bauen 224 H2-Busse für Guangzhou

Die Bestellung über die 224 H2-Busse ging konkret an HTWO Guangzhou, den chinesischen Ableger von Hyundais Wasserstoffmarke HTWO, in Kombination mit dem chinesischen Nutzfahrzeughersteller Kaiwo Group. Für die Übergabe der 224 H2-Busse sind beide gemeinsam verantwortlich. Insgesamt beschafft die staatliche Guangzhou Public Transport Group etwa 450 Wasserstoffbusse. Die HTWO/Kaiwo-Fahrzeuge machen also die Hälfte der ausgeschriebenen Busse aus.

Finanzielle Details zu dem Deal sind laut koranischen Medienberichten nicht bekannt gegeben worden. Zu den Fahrzeugen selbst ist publik, dass es sich um 8,5 Meter lange Midibusse handelt, die von HTWO Guangzhou und der Kaiwo Group entwickelt wurden. Sie beherbergen laut Herstellerangaben ein 90-kW-Brennstoffzellensystem mit einem Wirkungsgrad von 64 Prozent, kommen 576 km weit und lassen sich in fünf Minuten betanken. Zu den weiteren Merkmalen der Busse gehören ein Niederflurdesign mit einem kurzen hinteren Überhang von unter 1,1 Metern.

Das Herzstück der Fahrzeuge, der Brennstoffzellen-Antrieb, stammt aus dem Werk von HTWO Guangzhou in der gleichnamigen Stadt. Es handelt sich bei der 2023 fertiggestellten Fabrik um Hyundais erste Produktionsstätte für Wasserstoff-Brennstoffzellen im Ausland. In einem Firmen-Statement heißt es: „Wir werden weiterhin mit unseren lokalen Partnern zusammenarbeiten, um die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu präsentieren und Wasserstoff als führendes sauberes Transportmittel zu positionieren.“

Bei einer separaten Ausschreibung sicherten sich HTWO und Kaiwo übrigens bereits vergangenen Monat einen zusätzlichen Auftrag über 25 von 50 H2-Bussen. Kumuliert werden die beiden Unternehmen also 249 Wasserstoffbusse an die Guangzhou Public Transport Group liefern.



koreaherald.com, en.yna.co.kr, biz.chosun.com