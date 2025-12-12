Alle Kategorien Alle Kategorien
November als stärkster E-Monat 2025: VW ID.7 zieht allen davon

Heute schauen wir uns die neuesten Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts an. Und die zeigen ziemlich klar: Elektroautos bleiben in Deutschland auf Wachstumskurs. Bevor wir ins Modell-Ranking einsteigen, beginnen wir mit ein paar grundsätzlichen Eckdaten aus dem KBA.

Von Jannis Hug
12.12.2025 - 16:00 Uhr

Im November wurden exakt 55.741 reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das ist nicht nur ein Plus von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sondern auch der stärkste Monat seit dem Ende des Umweltbonus 2023. Der Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen liegt damit bei 22,2 Prozent. Heißt: Mehr als jeder fünfte neue Pkw aus dem November fährt rein elektrisch. Insgesamt kamen über alle Antriebe hinweg über 250.000 Neuwagen auf die Straße, womit der Elektroauto-Markt deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen ist. Spannend ist auch, dass die Plug-in-Hybride wieder deutlich zugelegt haben – mit rund 32.500 Neuzulassungen und einem Plus von 57,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

