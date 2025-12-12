Scania testet elektrischen 60-Tonner bei Minenbetreiber LKAB

Die Partner haben dem Fahrzeug den Spitznamen „Sleipner“ verpasst , benannt nach Odins legendärem achtbeinigen Pferd. Es handelt sich bei dem Modell um einen vierachsigen E-Lkw mit zwei lenkbaren Vorderachsen – ein Novum für Scania. Der Schwerlastkipper wurde dabei auf der modularen Elektroplattform des Unternehmens entwickelt, „um eine größere Tragfähigkeit für schwere Lasten und Stabilität auf anspruchsvollen Bergbaustraßen zu bieten“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

„Wenn er die Erwartungen erfüllt, haben wir eine vollständig fossilfreie Lösung für den Transport von Abraum in wirklich anspruchsvollen Bergbaubetrieben”, kommentiert Peter Gustavsson, Projektleiter für die Elektrifizierung mobiler Maschinen bei LKAB. Angesichts der Tatsache, dass sein Unternehme jährlich mehr als fünf Millionen Tonnen Abraum transportiert, ist das CO2-Einsparpotenzial erheblich.

Den 8×4-Lkw hat Scania speziell für den Versorgungs- und Bergbausektor entwickelt. Bei LKAB transportiert er Abraum von einer Rutschenverladestation zu einer Verfüllstelle in Tingvallskulle – „eine Strecke von etwa fünf Kilometern mit einem Höhenunterschied von 250 Metern“, wie die Partner präzisieren. Voll beladen wiege der Lkw 60 Tonnen – davon sind 38 Tonnen Nutzlast. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit zwei Batteriepacks mit einer Gesamtkapazität von 416 kWh und einem 400-kW-Elektromotor.

Das neue Fahrzeug baut laut den Initiatoren dabei auf den Erfahrungen mit dem vollelektrischen schweren Kipper Scania 6×4 auf, der seit 2022 erfolgreich in Malmberget im Einsatz ist (Hier unser ausführlicher Bericht dazu). „Partnerschaften wie diese sind für den Lernprozess und die Beschleunigung des Fortschritts unerlässlich“, betont Tony Sandberg, Leiter von Scania Pilot Partner.„Jeder neue Lkw, den wir in Betrieb nehmen, hilft uns und unseren Kunden zu verstehen, wie wir die Elektrifizierung auch unter härtesten Bedingungen skalieren können. Dieses Fahrzeug ist nur der Anfang einer ganzen Reihe weiterer Lösungen für den Bergbau.“



scania.com