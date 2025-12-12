SK On und Ford lösen ihr Joint Venture für Batteriezellen auf

Ziel der 2022 begonnenen Partnerschaft war der Aufbau einer groß angelegten Produktionskapazität für Batteriezellen für Elektrofahrzeuge. Wie koreanische Medien berichten, werden die drei unter dem Namen BlueOval SK entwickelten Batteriezellfabriken zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt, wobei Eigentumsverhältnisse und Betrieb getrennt werden.

SK On wird das Eigentum an dem im Bau befindlichen Werk in Tennessee, das sich auf dem BlueOval City-Campus von Ford befindet, vollständig übernehmen, während Ford die beiden Werke in Kentucky über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft übernehmen wird. Letzteres wurde erst im August offiziell eröffnet, während ein zweites Werk in diesem US-Bundesstaat noch im Bau ist. Das Werk in Tennessee sollte ebenfalls in diesem Jahr fertiggestellt werden, jedoch wurde die Produktion dort noch nicht aufgenommen.

Die Unternehmen streben an, ihre Trennung bis zum Ende des ersten Quartals 2026 abzuschließen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Vertragsbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Standort in Tennessee neben SK Battery America in Commerce, Georgia, die zweite vollständig eigene Batteriefabrik von SK On in den USA sein. Damit wird die eigenständige Batterieproduktionskapazität von SK On in den USA voraussichtlich von 22 Gigawattstunden auf 67 Gigawattstunden pro Jahr steigen. Das einzige verbleibende Joint Venture des Unternehmens in den USA wird das Batterieprojekt mit der Hyundai in Georgia sein.

Trotz der Auflösung des Joint Ventures werden SK On und Ford ihre Lieferantenbeziehung voraussichtlich fortsetzen, wobei das Werk in Tennessee gemäß den bestehenden Vereinbarungen Batterien für die Elektrofahrzeuge der nächsten Generation von Ford liefern wird.

Das BlueOval SK-Projekt wurde ursprünglich mit einer Investition von rund 11 Milliarden US-Dollar angekündigt, mit einer geplanten Gesamtkapazität von bis zu 120 Gigawattstunden pro Jahr, was ausreicht, um jährlich mehr als eine Million Elektrofahrzeuge mit Batterien zu versorgen. Allerdings wurden die Zeitpläne für das Werk in Tennessee und die zweite Anlage in Kentucky verschoben. Im Jahr 2023 gab Ford bekannt, dass es seine Investition in das zweite Werk in Kentucky und damit den Baubeginn verschieben werde. Der Grund: eine schwächer als erwartete Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den USA. Aus dem gleichen Grund erklärte sich Ford Anfang dieses Jahres bereit, seinem Konkurrenten Nissan die Nutzung seiner Batterieproduktion in Kentucky zu gestatten.

SK On konzentriert sich derzeit auf NMC-Zellchemien (Nickel-Kobalt-Mangan) für Elektrofahrzeuge und liefert Zellen an mehrere Automobilhersteller, darunter Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan und das US-amerikanische EV-Startup Slate. Laut The Korea Harald hat das Unternehmen auch signalisiert, dass das Werk in Tennessee die Produktion von stationären Batteriespeichersystemen unterstützen könnte, was die steigende Nachfrage nach netzgebundenen Speichern in den USA widerspiegelt.

Ein Sprecher erklärte gegenüber The Korea Herald: „Mit unserem 45-Gigawattstunden-Werk in Tennessee wollen wir nicht nur Ford, sondern auch einem breiteren Kundenkreis Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme liefern und so die Rentabilität und operative Widerstandsfähigkeit auf dem nordamerikanischen Markt stärken.“

Ford veröffentlichte die wahrscheinlich kürzeste Unternehmenserklärung aller Zeiten: „Wir sind über die Mitteilung von SK informiert und haben derzeit nichts Weiteres zu sagen.“

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst bei unserer internationalen Ausgabe electrive.com erschienen.