Wasser

Vollelektrische Fähre vollzieht Jungfernfahrt auf der Themse

Die Orbit Clipper, die erste vollelektrische Fähre Großbritanniens, hat ihre Jungfernfahrt absolviert. Ihr regulärer Einsatz ist für Februar 2026 geplant, dann soll sie den Fluss mit einer Kapazität von 150 Passagieren und 100 Fahrrädern wochentags alle 10 Minuten und am Wochenende alle 15 Minuten überqueren.

E faehre london grossbritannien uber boat e schiff
Bild: Uber Boat by Thames Clippers
Von Cora Werwitzke
13.12.2025 - 12:00 Uhr

Die E-Fähre wird von Uber Boat by Thames Clippers betrieben und soll in London kommendes Frühjahr vollständig in Betrieb genommen werden. Finanziert wurde ihr Bau bei Wight Shipyard in East Cowesteils teils durch staatliche Förderungen. Der Entwurf für das elektrische Schiff stammt von der Aus Ships Group. Laut Betreiber Uber Boat by Thames Clippers – gleichzeitig Besitzer des Schiffs – ist die Orbit Clipper Großbritanniens erste vollelektrische Fähre.

Das Schiff ist 25,20 Meter lang, 10,10 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,10 Metern. Es bietet Platz für besagte 150 Passagiere und 100 Fahrräder. Angetrieben wird die Fähre von „150-kW-Elektromotoren und Hydromaster 360°-Azimut-Antrieben“, wie es etwas unpräzise heißt. Als Akku dient eine Batterie der Serie Octopus von EST Floattech mit 960 kWh. Die Fähre soll eine Geschwindigkeit von 10 Knoten erreichen und über Nacht in Canary Wharf anlegen, um mit einem Ladegerät von Aqua Superpower aufgeladen zu werden. Der Ladevorgang dauert dabei voraussichtlich sechs Stunden bei einer Leistung von 150 kW.

Verkehren wir die Orbit Clipper konkret zwischen Rotherhithe im Süden und Canary Wharf im Norden. „Sie bietet täglich Tausenden von Londonern und Besuchern einen bequemen, schnellen und umweltfreundlichen Service“, so die Initiatoren. Die E-Fähre nimmt ihren Betrieb parallel zum bestehenden Schiff Twinstar auf. „Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise, die vollständige Inbetriebnahme und Exklusivität der Route ist für Frühjahr 2026 geplant“, heißt es.

Das Schiff gilt als Teil der Nachhaltigkeitsinitiative von Uber Boat by Thames Clippers. Das Unternehmen verfügt zurzeit bereits über drei Hybrid-Fähren: Earth Clipper, Celestial Clipper und Mars Clipper. Die Hybridschiffe verkehren im Zentrum Londons mit reinem Batterieantrieb, außerhalb springt der Verbrenner an. Sean Collins, CEO von Uber Boat Thames Clippers, ist überzeugt, dass die Indienststellung des ersten vollelektrischen Schiffes Großbritanniens nun einen Wendepunkt für den umweltfreundlichen Verkehr in London darstellt: „Die Inbetriebnahme der Orbit Clipper ist ein bedeutender Meilenstein für nachhaltigen Verkehr in London. Als erstes vollelektrisches, emissionsfreies Schiff Großbritanniens unterstreicht sie unser Engagement für die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der Stadt und die gleichzeitige Bereitstellung eines zuverlässigen und effizienten Schiffsverkehrs.“

