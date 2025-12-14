3. Advent: Gewinnen Sie eine KeContact P40 – die neue Wallbox-Generation von KEBA

Als einer der führenden Hersteller intelligenter AC- und DC-Ladelösungen bietet KEBA flexible, zuverlässige und zukunftssichere Ladehardware für unterschiedlichste Anforderungen – vom heimischen Stellplatz bis zur gewerblichen Ladeinfrastruktur.

KeContact P40 – Die zukunftssichere Wallbox von KEBA

Die KeContact P40 macht Elektromobilität so unkompliziert wie möglich. Sie kommuniziert dank offener Schnittstellen mit nahezu allen Systemen, egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände.

In der Variante mit Kabel bietet das sechs Meter lange Ladekabel maximalen Komfort, unabhängig davon, wo das Fahrzeug steht.

Mit bis zu 11 kW Ladeleistung, integriertem Fehlerstromschutz und werkzeugarmer 3-Punkt-Montage ist sie schnell installiert und sofort einsatzbereit. Jede KeContact P40 wird in Österreich gefertigt, CO₂-optimiert produziert und für eine nachhaltige Ladeinfrastruktur auf Langlebigkeit ausgelegt , die heute überzeugt und morgen Bestand hat.

Einfache Installation

Dank 3-Punkt-Montage ist die KeContact P40 schnell angebracht und in wenigen Minuten per Bluetooth in Betrieb genommen – ganz ohne WLAN. Die Konfiguration erfolgt komfortabel über die KEBA eMobility App. So gelingt die Einrichtung reibungslos und ohne Zusatzaufwand.

Höchste Sicherheit – inklusive Self-Recovery-Modus

Ein integrierter FI-Schutzschalter sorgt für maximale Betriebssicherheit. Der intelligente Self-Recovery-Modus erkennt Fehler selbstständig und stellt den Betrieb automatisch wieder her. Das reduziert Serviceeinsätze, Kosten und Ausfallzeiten – ganz ohne Nachrüstung oder Zusatzkomponenten.

Volle Kontrolle mit App & Portal

Die intuitive KEBA App und das Online-Portal bieten jederzeit Einblick in alle Ladedaten. Transparenz, Bedienkomfort und Kontrolle – direkt auf dem Smartphone oder Computer.

Perfekt für Dienstwagen

Wer seinen elektrischen Firmenwagen zuhause lädt, benötigt eine korrekte und transparente Abrechnung. Die KeContact P40 ist dafür auch mit geeichtem Energiezähler erhältlich. Über das KEBA eMobility Portal lassen sich monatliche Ladereports automatisch an den Arbeitgeber senden – sicher, bequem und zuverlässig.

Zukunftssicher dank intelligenter Technik

Einfaches PV-Überschussladen: Dank integrierter Phasenumschaltung wird eigener Sonnenstrom besonders effizient genutzt.

RFID-Zugangskontrolle für sicheres Laden im privaten und halböffentlichen Bereich

für sicheres Laden im privaten und halböffentlichen Bereich Steuerbar per App und Browser über die KEBA eMobility Plattformen

über die KEBA eMobility Plattformen Optional mit MID- oder MessEV-konformem Energiezähler für transparente Abrechnung

für transparente Abrechnung Offene Schnittstellen: Die Wallbox lässt sich nahtlos in zahlreiche (Smart)Home-Systeme integrieren.

