Video - 4:19 minAutomobil

AUDI E7X macht Eindruck in China! Wieso nicht auch in Europa?

Wsmo

Wir starten in die neue Woche mit Audi und dessen neuer Submarke AUDI: also groß geschrieben, ohne die bekannten vier Ringe und bislang exklusiv für den chinesischen Markt. Nach dem ersten Modell AUDI E5 Sportback steht nun bereits der zweite Streich in den Startlöchern: das vollelektrische Premium-SUV AUDI E7X. Und das könnte ganz vielleicht irgendwann auch mal nach Europa kommen. Aber schauen wir uns den Newcomer doch erstmal etwas genauer an.

Von Jannis Hug
15.12.2025 - 16:06 Uhr

 In China läuft vieles deutlich schneller als in Deutschland. Während bei uns oft jahrelang geplant wird, rollen Hersteller dort neue Modelle zügig aus. So auch Audi. Der Hersteller setzt dank lokaler Partner neuerdings auf den berüchtigten “China Speed”. Nach der Enthüllung im Frühjahr startete im August die Serienproduktion des E5 Sportback im Werk Anting, einem Stadtteil von Shanghai. Der E5 kombiniert Audis Technologiekompetenz mit den digitalen Innovationen des Partners SAIC – ein eleganter, elektrischer Kombi für den chinesischen Markt. Nun also folgt der E7X. Nach einer Elektro-SUV-Studie vor wenigen Wochen auf der Auto Guangzhou 2025 hat Audi in China nun auch schon den Zulassungsantrag gestellt und den E7X auch per Pressemitteilung bestätigt.

Matthias
15.12.2025 um 17:35
Ein "selbstbewusster Auftritt" fehlt auf unseren Straßen noch, da sind alle so unerträglich zurückhaltende rücksichtsvolle Leisetreter.
