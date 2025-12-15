AUDI E7X macht Eindruck in China! Wieso nicht auch in Europa?

In China läuft vieles deutlich schneller als in Deutschland. Während bei uns oft jahrelang geplant wird, rollen Hersteller dort neue Modelle zügig aus. So auch Audi. Der Hersteller setzt dank lokaler Partner neuerdings auf den berüchtigten “China Speed”. Nach der Enthüllung im Frühjahr startete im August die Serienproduktion des E5 Sportback im Werk Anting, einem Stadtteil von Shanghai. Der E5 kombiniert Audis Technologiekompetenz mit den digitalen Innovationen des Partners SAIC – ein eleganter, elektrischer Kombi für den chinesischen Markt. Nun also folgt der E7X. Nach einer Elektro-SUV-Studie vor wenigen Wochen auf der Auto Guangzhou 2025 hat Audi in China nun auch schon den Zulassungsantrag gestellt und den E7X auch per Pressemitteilung bestätigt.