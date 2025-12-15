Sowatt nimmt ersten Kempower Mega Satellite in Frankreich in Betrieb

Seit rund 1,5 Jahren nimmt der finnische Ladehardware-Hersteller Bestellungen für sein Megawatt-Ladesystem an. Für das Produkt kombiniert Kempower bis zu zwei 600-kW-Leistungseinheiten, die eine Gesamtleistung von 1,2 Megawatt bereitstellen können, mit Ladesäulen vom Typ „Kempower Mega Satellite“.

Die Ladestation kann wahlweise mit einem MCS-Anschluss für bis zu 1,2 MW oder mit bis zu zwei CCS-Anschlüssen mit jeweils bis zu 560 kW ausgestattet werden. Erste Standorte in Norwegen, Dänemark und Schweden nutzen das System bereits auch mit MCS-Anschluss in Depotanwendungen.

Für den öffentlich zugänglichen Schnellladepark an der Mont-Blanc-Route in Vougy entschied sich der Betreiber Sowatt Solutions hingegen nur für eine CCS-Variante des Systems. Dort wurde ein „Kempower Mega Satellite“ mit einem CCS-Ladepunkt und bis zu 560 kW Ladeleistung für den elektrischen Schwerlastverkehr in Betrieb genommen. Ob dieser Ladepunkt ausschließlich E-Lkw vorbehalten ist oder auch von Elektroautos genutzt werden kann, ist ebenso offen wie mögliche Erweiterungen des Megawatt-Systems. Hinzu kommen noch drei „Kempower Satellite“-Ladesäulen mit jeweils bis zu 300 kW und je zwei CCS-Ladepunkten, die jedoch für Elektroautos vorgesehen sind. Diese sind jedoch nicht Teil des Megawatt-Systems.

„Die Inbetriebnahme des ersten Kempower Mega Satellite in Frankreich ist ein großer Erfolg für die Region“, so Pierre Gau, Sales Director Western Europe bei Kempower. Und ergänzt: „Dieser Standort verkörpert die Zukunft des Hochleistungsladens: skalierbar, vielseitig und sowohl für gewerbliche Flotten als auch für Privatfahrer konzipiert. Wir sind stolz darauf, Sowatt Solutions dabei zu unterstützen, diese Vorzeigeanlage an einem so symbolträchtigen Ort zu realisieren.“ „Durch die Partnerschaft mit Kempower konnten wir eine hochmoderne Ladeinfrastruktur in einem der strategisch wichtigsten und landschaftlich reizvollsten Korridore Europas realisieren. Dieser Standort setzt neue Maßstäbe für die Möglichkeiten der Mobilitätsinfrastruktur“, teilt Emilie Forster, Direktorin von Sowatt Solutions, mit.

Zur Höhe des Investitionsvolumens des nach eigenen Angaben strategisch günstig gelegenen Standorts an der wichtigen Verkehrsachse zwischen Frankreich und Italien kurz vor dem Mont-Blanc-Tunnel werden keine Angaben gemacht. Kempower teilt lediglich mit, dass der Standort vom französischen Staat im Rahmen des Programms „France 2030“ der französischen Agentur für Umwelt und Energiemanagement (ADEME) gefördert wurde.

