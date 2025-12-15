Alle Kategorien Alle Kategorien
Speyer hat ÖPNV komplett auf Elektrobusse umgestellt

Der Stadtbusverkehr in Speyer ist zum Fahrplanwechsel am Sonntag komplett von Diesel- auf Elektrobusse umgestellt worden. Dabei geht es um 29 Fahrzeuge, für die in den letzten Monaten ein eigener Ladepark eingerichtet worden war. Sollten die E-Busse eigentlich von Ebusco kommen, so stammen sie nun stattdessen von MAN.

Speyer man lions city e bei ladestation
Bild: Stadtwerke Speyer
Von Florian Treiß
15.12.2025 - 17:00 Uhr

Dass Speyer die Elektrifizierung seines ÖPNV plant, ist schon länger bekannt: So hatte der Busbetreiber DB Regio Bus Mitte aus dem Deutsche-Bahn-Konzern, der die Stadtbusse in der Domstadt im Auftrag der Stadtwerke Speyer (SWS) betreibt, im vergangenen Jahr für dieses Mandat die entsprechenden E-Busse beim niederländischen Hersteller Ebusco bestellt.

Im September diesen Jahres gaben die Stadtwerke Speyer dann Einblicke in den Bau des Ladeparks für die Elektrobusse. Dort wurden 16 Ladestationen mit insgesamt 32 Ladepunkten errichtet – ohne Fördermittel. Die genaue Konfiguration des Ladeparks ist nicht bekannt, aber auf Fotos sind Hypercharger von Alpitronic zu erkennen. „Der Ladepark wird ausschließlich mit Regionalstrom betrieben, der innerhalb von 50 Kilometern aus eigenen Wind- und Photovoltaik-Anlagen stammt“, erklärte SWS-Geschäftsführer Georg Weyrich im September. „Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern stärken zugleich die lokale Wertschöpfung und sichern Arbeitsplätze in unserer Region.“

Mittlerweile ist der Ladepark fertiggestellt und die Elektrobusse sind eingetroffen. Wie auf Pressefotos zu erkennen, handelt es sich aber um das Modell Lion’s City E des deutschen Herstellers MAN und nicht – wie ursprünglich geplant – von Ebusco. Woran das liegt, ist aktuell unklar. Eine entsprechende Anfrage an die SWS und DB Regio Bus Mitte ist raus und wir reichen diese Information nach, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

In jedem Fall sollen die neuen E-Busse nun für einen leiseren, emissionsfreien und zugleich komfortablen Stadtbusverkehr. „Mit der vollständigen Umstellung auf E-Busse schaffen wir die Grundlage für einen dauerhaft leiseren und umweltfreundlicheren Stadtverkehr in Speyer“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

stadtwerke-speyer.de, swr.de

