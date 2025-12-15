Uber und WeRide haben Robotaxi-Service in Dubai gestartet

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erst das zweite Land, in dem Uber in seiner App die Buchung von Robotaxis anbietet. Wie schon in den USA, wo Uber dafür in Austin, Atlanta und Phoenix mit Waymo sowie neuerdings in Las Vegas mit AVRide kooperiert, setzt Uber auch in den Emiraten auf ein partnerschaftliches Modell: Es betreibt die Robotaxis also nicht selbst, sondern agiert nur als Vermittler.

In der Vier-Millionen-Metropole Dubai, wo Uber den Startschuss am 12. Dezember bekanntgegeben hat, wie auch in Abu Dhabi, wo es bereits am 26. November losging, sitzt WeRide mit im Boot. Die Firma aus dem chinesischen Guangzhou ist bereits in 30 Städten in elf Ländern mit Robotaxi-Diensten aktiv oder hat sie dort zumindest getestet, gibt das Unternehmen an.

In beiden Städten stellt WeRide dabei die Robotaxis bereit, und zwar vom Modell GXR. Dabei handelt es sich um einen im Oktober 2024 vorgestellten Van, der auf der Plattform SuperVAN der Geely-Nutzfahrzeugmarke Farizon basiert. Der GXR ist mit der Sensor Suite 5.6 von WeRide ausgestattet, die über 20 Sensoren umfasst, darunter LiDAR-Sensoren, hochauflösende hochdynamische Kameras und ein hochpräzises RTK-Trägheitsnavigationssystem. Betreiber dieser Robotaxis ist in den Emiraten aber nicht WeRide selbst, sondern der lokale Taxi- und Limousinenanbieter Tawasul Transport.

In Dubai sind die WeRide-Robotaxis ab sofort über die Uber-App in Umm Suqeim und Jumeirah verfügbar, zwei der beliebtesten Touristengebiete Dubais in der Nähe öffentlicher Strände. Dabei stehen die Fahrzeuge allen Uber-Kunden offen. um ein Robotaxi zu buchen, müssen Fahrgäste über die Option „Autonomous” in der Uber-App buchen. Aktuell handelt es sich aber noch nicht um ein vollständig ausgerolltes Angebot, bei dem sich an Bord der Fahrzeuge noch Sicherheitsfahrer bin. Diese öffentliche Testphase soll die Grundlage für einen vollständig fahrerlosen kommerziellen Dienst ab Anfang 2026 schaffen.

Sarfraz Maredia, Global Head of Autonomous bei Uber, sagte: „Als weltweit größtes hybrides Netzwerk aus menschlichen Fahrern und autonomen Fahrzeugen gestaltet Uber die Zukunft des Verkehrs, und wir sind begeistert von der Geschwindigkeit, mit der autonome Fahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten eingeführt werden. Diese Einführung in Dubai ist ein Beweis für unser anhaltendes Engagement für die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate für die Zukunft der Mobilität und trägt direkt zum Ziel Dubais bei, bis 2030 einen Anteil von 25 Prozent autonomer Fahrten zu erreichen.“

WeRide und Uber hatten im Mai bekanntgegeben, ihre in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) begonnene Kooperation in den nächsten fünf Jahren auf weltweit 15 weitere Städte auszuweiten, darunter auch welche in Europa. Im Juli erhielten beide Partner dann auch bereits die Genehmigung, Robotaxi-Dienste in Saudi-Arabien anzubieten und damit in einem Nachbarland der VAE. Der Service ist dort aber noch nicht eingeführt. Im September hatte Uber zudem bekanntgegeben, ab 2026 einen Robotaxi-Service in München testen zu wollen – dort aber zusammen mit dem chinesischen WeRide-Konkurrenten Momenta.

