China erteilt erste Zulassungen für E-Autos mit Level 3

Konkret geht es bei der Zulassung um den Deepal SL03 aus dem Changan-Konzern sowie den Arcfox Alpha S aus dem BAIC-Konzern. Das MIIT hat nun die Zulassungsanträge für die Level-3-Funktionen beider Fahrzeuge genehmigt.

Das heißt aber noch längst nicht, dass diese Funktionen auch gleich landesweit genutzt werden können. Vielmehr darf der Deepal SL03 vorerst nur auf fest definierten Straßenabschnitten in Chongqing im Stadt- und Schnellstraßenverkehr im Stau und Einspurbetrieb mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h automatisiert fahren, während der Fahrer die Hände vom Lenkrad und die Augen von der Straße nehmen kann („hands-off, eyes-off“). Und Fahrer des Arcfox Alpha S dürfen die Level-3-Funktion im Einspurmodus auf Schnell- und Stadt-Autobahnen mit bis zu 80 km/h in Peking nutzen.

Auch wenn dies nach weiteren lokalen Tests klingt, wie sie Mercedes-Benz mit seinem in Deutschland bereits zugelassenen System „Drive Pilot“ bereits seit längerem in Peking durchführt, so sind die Genehmigungen für den Deepal SL03 und den Arcfox Alpha S doch weit höher angesiedelt: Es handelt sich hierbei erstmals nicht nur um eine Genehmigung einer lokalen Behörde für Testfahrten, sondern vielmehr eine nationale produktrechtliche Grundfreigabe für Level-3-Funktionen. Auch wenn diese Funktionen noch nicht gleich landesweit in China genutzt werden können, sondern nur lokal begrenzt, so öffnet die Genehmigungen des MIIT für beide Fahrzeuge doch die Türen, um den Service bald auch in weiteren Städten anbieten zu können. Hierfür sind dann aber zusätzlich auch wieder lokale Genehmigungen erforderlich.

Level 3 beschreibt hochautomatisiertes Fahren mit einem ADAS (Advanced Driver-Assistance System), bei dem das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen die Fahraufgabe übernimmt, der Fahrer aber jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Beim „Drive Pilot“ von Mercedes-Benz ist das System beispielsweise so eingestellt, dass der Fahrer zwar die Hände vom Lenkrad nehmen und die Augen von der Straße abwenden darf, um etwa auf ein Handy zu gucken. Der Fahrer muss das Steuer aber innerhalb von zehn Sekunden nach Aufforderung durch das Fahrzeug wieder übernehmen können. Und: Der „Drive Pilot“ darf aktuell nur auf der Autobahn eingesetzt werden, und das auch nur bis Tempo 95 km/h. Ähnliche Limitierungen gelten auch für den Arcfox und den Deepal im Rahmen der chinesischen Zulassungen.

Während Fahren auf Level 3 eine Technologie ist, die in den nächsten Jahren in immer mehr Dienst- und Privatwagen auftauchen dürfte, so ist die nächst höhere Stufe Level 4 aktuell vor allem ein Nutzungsszenario für Robotaxis. Fahrzeuge mit einer Zulassung für Level 4 können in einem zuvor definierten und kartographierten Gebiet komplett ohne Fahrer verkehren und benötigen nicht mal Steuer oder Lenkrad. Die höchste Stufe Level 5 wiederum bezieht sich auf Fahrzeuge, die komplett ohne Einschränkungen vollständig autonom verkehren können, also ohne ein definiertes Gebiet und spezielle Geschwindigkeitseinschränkungen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

