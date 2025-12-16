Alle Kategorien Alle Kategorien
Deshalb baut auch Renault bald E-Autos für Ford

In unserer heutigen Ausgabe schauen wir auf eine wirklich bemerkenswerte Ankündigung aus der Autoindustrie: Renault baut künftig Elektroautos für Ford – und zwar speziell für den europäischen Markt. Und das ist nur der Anfang, denn die beiden Konzerne knüpfen ein enges Kooperationsnetz. Sie merken es schon: Das Thema hat Sprengkraft für den Markt, für die Modellstrategien der Hersteller und am Ende auch für die Käuferinnen und Käufer in Europa.

Von Jannis Hug
16.12.2025 - 16:00 Uhr

 Renault und Ford haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die sich vor allem auf zwei neue Elektromodelle von Ford konzentriert. Beide Fahrzeuge basieren auf der Ampere-Plattform von Renaults E-Auto-Sparte und werden in Nordfrankreich gebaut. Das erste Modell soll Anfang 2028 in Europa auf den Markt kommen. Renault betont die hochmodernen Fertigungskapazitäten und verweist auf die Expertise seines Elektroautowerks namens Ampere ElectriCity. Ford wiederum hebt hervor, dass die E-Autos trotz gemeinsamer Entwicklung eine klare Ford-DNA behalten – also Fahrdynamik, Bedienbarkeit, Charakter.

