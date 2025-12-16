Deshalb baut auch Renault bald E-Autos für Ford

Renault und Ford haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die sich vor allem auf zwei neue Elektromodelle von Ford konzentriert. Beide Fahrzeuge basieren auf der Ampere-Plattform von Renaults E-Auto-Sparte und werden in Nordfrankreich gebaut. Das erste Modell soll Anfang 2028 in Europa auf den Markt kommen. Renault betont die hochmodernen Fertigungskapazitäten und verweist auf die Expertise seines Elektroautowerks namens Ampere ElectriCity. Ford wiederum hebt hervor, dass die E-Autos trotz gemeinsamer Entwicklung eine klare Ford-DNA behalten – also Fahrdynamik, Bedienbarkeit, Charakter.