Hylane erhält neuen Investor

Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt mit der DEVK und Hylane unterzeichnet, wie der deutsche E-Lkw-Vermieter mitteilt. Der DEVK gehörten seit der Gründung von Hylane im Jahr 2021 100 Prozent der Anteile. DEVK und Palladio Partners werden dadurch zu Joint-Venture-Partnern. Wie viel genau die auf Private Markets spezialisierte Investmentboutique aktuell in Hylane investiert und welche Anteile bei Palladio und welche bei der DEVK liegen, wird aber nicht genau angegeben. Nur so viel: „In den kommenden Jahren wird Palladio Partners mit weiteren Investitionen das Wachstum von Hylane unterstützen und so die Beteiligung am Kapital des Unternehmens ausbauen.“

Klarer ist hingegen die Verwendung des eingenommenen Geldes: Der Einstieg von Palladio Partners ermöglicht es Hylane nach eigenen Angaben, „seine Flotte emissionsfreier Lkw in den nächsten Jahren mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe auszubauen“. Hylane wurde als Vermieter von Wasserstoff-elektrischen Brennstoffzellen-Lkw gegründet, bietet aber inzwischen auch Batterie-elektrische Lkw zur Miete an – etwa den eActros 600 von Daimler Truck. Auch MAN, Hyundai und Iveco sind Fahrzeug-Lieferanten. Zu den Kunden zählen Logistikunternehmen wie DHL, DB Schenker, DSV und Hermes sowie Handels- und Industrieunternehmen wie etwa Bosch, REWE oder Lidl.

Mit dem Einstieg von Palladio fällt auch eine Änderung in der Geschäftsführung zusammen: Sara Schiffer und Maximilian Draxler bilden die zweiköpfige Geschäftsführung von Hylane – Draxler ist erst seit diesem Jahr an Bord. Der dritte bisherige Geschäftsführer Bernd Zens, der gemeinsam mit seinen beiden Kollegen maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt war, wird Ende 2025 einvernehmlich aus der Geschäftsführung ausscheiden und sich „anderen unternehmerischen Aktivitäten widmen“, wie Hylane schreibt. „Mit dem Einstieg von Palladio Partners haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, der mir das Ausscheiden leicht macht“, sagte Zens. „Ich wünsche Hylane die erfolgreiche Fortsetzung des eingeschlagenen Weges und bin weiter von der emissionsfreien Mobilität überzeugt.“

„Hylane leistet mit ihrer emissionsfreien Flotte einen wichtigen Beitrag zur Transformation des Verkehrssektors und damit zum Erreichen der Klimaziele in Deutschland“, erläutert Steffen Reeser, Partner bei Palladio Partners, das Investment. „Der Fonds, aus dem wir hier investieren, hat das Ziel, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft durch sinnvolle Investments in Infrastruktur voranzutreiben. Die Beteiligung an Hylane ist daher eine sehr passende Ergänzung unseres deutschen Direktinvestmentportfolios und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



„Wir stehen gerade an einem spannenden Wendepunkt: Der Technologiesprung bei Batterie-elektrischen Trucks treibt die Kundennachfrage rasant nach oben – der Markt boomt“, sagt Jesko Mayer-Wegelin von der DEVK. „Wir freuen uns daher sehr, einen Partner an Bord zu begrüßen, der nicht nur langfristiges Kapital, sondern auch tiefe Kenntnis zur deutschen Infrastruktur und ein starkes Industrienetzwerk einbringt. Gemeinsam wollen wir Hylane dabei unterstützen, dieses Marktmomentum zu nutzen.“

hylane.de