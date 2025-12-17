Italien: Karsan liefert 42 E-Gelenkbusse nach Bari

Die europaweite Ausschreibung erfolgte erst im Mai dieses Jahres. Geplant ist der Einsatz der Fahrzeuge auf den künftigen vier Schnellbuslinien in Bari, die für hohe Taktfrequenzen und schnelles Vorankommen ausgelegt sind. Die Busse müssen täglich 20 Stunden einsatzbereit sein, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,5 km/h und einer Steigfähigkeit von fünf Prozent.

Um die Anforderungen erfüllen zu können, sieht das Lastenheft die Beschaffung von 18 bis 18,75 Meter langen, niederflurigen Gelenkbussen mit einer Kapazität für mindestens 110 Fahrgäste vor. Aus technischer Sicht müssen die Batterien der E-Busse mindestens über eine Kapazität von 430 kWh verfügen und eine Reichweite von 145 Kilometern bieten. Geladen werden soll mit einer Leistung von mindestens 100 kW pro Stecker, wobei jeder Bus über je einen Ladepunkt pro Fahrzeugseite verfügen muss.

Aus der Ausschreibung ging nun der türkische Hersteller Karsan als Sieger hervor, auch dank der Zusammenarbeit mit dem italienischen Händler Kmobility. Der Busbauer konnte offenbar mit seinem seit 2021 angebotenen E-Gelenkbus e-ATA 18 überzeugen, der bis zu 135 Passagiere befördern kann.

Angetrieben wird das Elektrobus-Modell von einem E-Antrieb mit einer Leistung von 500 kW. Die nötige Energie liefern mehrere LFP-Batterien, die in der Maximalkonfiguration eine Kapazität von 662 kWh besitzen. Die Reichweite beziffert Karsan auf bis zu 450 Kilometer. Geladen werden kann per Stecker mit bis zu 300 kW – an beiden Seiten des Fahrzeugs. Ein Ladevorgang soll gut 4:20 Stunden dauern. Für welche Konfiguration sich Bari aber letztlich entschieden hat, teilt Karsan nicht mit.

Bis die 42 E-Gelenkbusse in der italienischen Stadt verkehren, dauert es aber noch. Die Auslieferung soll erst im Juni 2026 erfolgen. Sie sollen bei dem im Sommer startenden Bus-Rapid-Transit-Projekt (BRT) der Stadt eingesetzt werden, das neben den vier bereits erwähnten Schnellbuslinien noch eigene Ampeln und Ladestationen entlang der Strecken vorsieht.

„Wir haben gemeinsam die ersten Schritte für den Übergang zum elektrischen öffentlichen Nahverkehr in Bari unternommen. Wir freuen uns, neue Verträge zu unterzeichnen, die die hohe Zufriedenheit mit unseren Karsan-Fahrzeugen in der Stadt widerspiegeln“, so Okan Baş, CEO von Karsan. Um die ersten Busse des türkischen Herstellers in der italienischen Hafenstadt handelt es sich bei dem neuen Auftrag nämlich nicht. Bereits seit 2023 sind die ersten Fahrzeuge vor Ort unterwegs. Insgesamt sind bereits 340 Elektrobusse von Karsan in 40 italienischen Städten im Einsatz.

