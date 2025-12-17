Neustart nach Insolvenz: CustomCells richtet Fokus neu aus

Die neuen Geschäftsführer Benno Leuthner (CEO) und Jan Diekmann (CTO) haben nun offiziell ihre Posten angetreten, wie CustomCells mitteilt. Nachdem die im Frühjahr angemeldete Insolvenz nun abgeschlossen ist, will der deutsche Batterie-Pionier „mit einer deutlich geschärften strategischen Ausrichtung“ neu starten.

CustomCells konzentriert sich künftig auf Speziallösungen für Anwendungen in der Verteidigung sowie High-Performance-Lösungen im Motorsport – konkret nennt CustomCells hier die Formel 1 und die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC mit den Hybrid-Rennwagen der „Hypercar“-Klasse. Der Fokus auf den Bereich Rüstung hatte sich abgezeichnet: Als im Sommer durchgesickert war, dass das insolvente Unternehmen einen Investor gefunden hat, wurde die Verschiebung des strategischen Schwerpunkts schon genannt.

Seit seiner Gründung 2012 war CustomCells – wie auch der Name schon nahelegt – auf kundenspezifische Spezial-Batteriezelle und nicht auf die Massenfertigung ausgerichtet. Über die als Joint Venture mit Porsche gegründete Einheit Cellforce ging es auch um Batteriezellen für Hochleistungs-Elektroautos, der größte Kunde des Unternehmens war aber das Flugtaxi-Startup Lilium. Und mit dessen Zahlungsunfähigkeit war auch die „alte“ CustomCells in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Auch die „neue“ CustomCells bekräftigt den Anspruch, maßgeschneiderte High-Performance-Zellen zu liefern: „Unsere Stärke liegt in Speziallösungen. Wir entwickeln Batteriezellen, die exakt zu den Einsatzbedingungen unserer Kunden passen“, sagt Chief Product Officer (CPO) Andreas Löhrke. „Das bleibt unser Kerngeschäft – nur jetzt mit stärkerem Fokus, höherer Geschwindigkeit und einer deutlich robusteren Organisation.“

Und die Nachfrage nach solchen Spezialanwendungen steigt laut CustomCells eben vor allem im Verteidigungsbereich. CustomCells sei eines der wenigen europäischen Batterie-Unternehmen, das bereits nach den nötigen militärischen Standards fertige und schon jetzt eine weitestgehend China-unabhängige Lieferkette bieten könne, heißt es in der Mitteilung. „Das unterstreicht die technologische Souveränität Europas, die in sicherheitskritischen Branchen zunehmend an Bedeutung gewinnt“, teilt CustomCells mit.

„Wir gehen mit einer klaren Prioritätensetzung, einer robusten Investorenbasis und einer agilen Organisation in den Neustart“, sagt Benno Leuthner, Geschäftsführer von CustomCells. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir weiterhin technologisch führende Lösungen entwickeln – aber schneller, fokussierter und konsequent an ihren individuellen Anforderungen orientiert.“

Quelle: Info per E-Mail