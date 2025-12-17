Renault Trucks elektrifiziert internen Logistikkorridor mit 22 E-Lkw

Bereits im Sommer 2024 hat der Nutzfahrzeughersteller mit der Elektrifizierung seiner Logistikströme begonnen. Im ersten Schritt wurden fünf E-Tech T in die Flotte aufgenommen, um Fahrzeugachsen zwischen den Werken in Lyon und Bourg-en-Bresse zu transportieren. Nun geht Renault Trucks den nächsten Schritt.

Gemeinsam mit Malherbe wurde ein vollständig elektrifizierter Logistikkorridor eingerichtet, der Kabinen, Motoren und Achsen zwischen den eigenen Werken in Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse und Lyon transportiert. Dabei kommen insgesamt 22 Exemplare des Modells E-Tech T zum Einsatz, von denen elf auf der Nordschleife zwischen Blainville, Vironvay, Auxerre und wieder zurück sowie die restlichen elf auf der Südschleife zwischen Auxerre, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Lyon und wieder zurück verkehren.

Im Detail erklärt Renault Trucks den „präzise getakten Rundlauf“ wie folgt: Die Elektro-Lkw starten im Malherbe-Depot in Vironvay und bringen Motoren und Achsen aus Lyon nach Blainville-sur-Orne. Von dort übernehmen sie Lkw-Kabinen für die Weiterfahrt. Um den Transport ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten, werden in Vironvay, Auxerre und Mâcon sowohl die E-Sattelzugmaschinen als auch die Fahrerinnen und Fahrer gewechselt.

Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks Bild: Renault Trucks

Während der planmäßigen Stopps werden die Batterien parallel zu den vorgeschriebenen Ruhezeiten geladen. Möglich wird dies durch Investitionen von Malherbe in eigene Ladeinfrastruktur an strategisch wichtigen Punkten entlang der Strecke, heißt es. Details dazu nennt Renault aber nicht. Im Anschluss führt die Route nach Bourg-en-Bresse, bevor die Fahrzeuge nach Lyon zurückkehren. Dort werden die Anhänger erneut mit Motoren und Achsen beladen – und der Kreislauf beginnt erneut.

Zur genauen Konfiguration der Elektro-Trucks äußert sich Renault nicht. Lässt aber wissen, dass die Planung eine maximale Einsatzzeit der E-Lkw von bis zu 18 Stunden am Tag ermöglicht. Dank eines Relais-Systems legt jeder Batterie-elektrische Lkw auf der Nordschleife täglich 810 Kilometer und auf der Südschleife 704 Kilometer zurück. Der Transportfluss wird laut Renault Trucks dabei nicht unterbrochen.

Die Gestaltung dieses Systems habe jedoch noch einen anderen Vorteil, wie der Hersteller mitteilt: Fahrerinnen und Fahrer würden so in einem engen Radius um ihren Wohnort agieren, „was die Arbeit noch attraktiver“ machen soll.

renault-trucks.de