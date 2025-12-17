Suzuki e Vitara startet bei 29.990 Euro

Der Bestellstart ist also noch im Jahr 2025 erfolgt, ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge aber erst Anfang des kommenden Jahres, wie Suzuki Deutschland mitteilt. In den mit einem 61-kWh-Akku gekoppelten beiden anderen Ausstattungslinien „Comfort“ und „Comfort+“ startet der e Vitara ab 36.490 Euro bzw. 40.490 Euro.

Die Basisversion kombiniert einen 49-kWh-Akku mit einem 106 kW starken Frontantrieb, die WLTP-Reichweite liegt hier bei 344 Kilometern. Mit dem großen Akku und dem einem 128-kW-Motor an der Vorderachse steigt die Reichweite im Normzyklus auf maximal 426 Kilometer. Bei der Allradversion wird zusätzlich noch ein 48-kW-Motor an der Hinterachse verbaut, die Systemleistung beträgt 135 kW – und die Reichweite wird mit 395 Kilometern nach WLTP angegeben. Die LFP-Zellen stammen in allen Fällen von BYD.

Schon in der „Club“-Ausstattung sind ab Werk etwa ein 10,25-Zoll-Kombiinstrument hinter dem Lenkrad und ein zentrales 10,1-Zoll-Mulitmedia-Display verbaut. Über letzteres werden das Navi und Infotainment bedient, es können aber auch Smartphones per Apple Carplay oder Android Auto angebunden werden. Zudem gibt es 18 Zoll große Alufelgen und Parksensoren rundum sowie eine Rückfahrkamera. Neben der größeren Batterie bietet die „Comfort“-Ausstattung zusätzlich eine Sitzheizung für die Vordersitze und eine Warmluftführung nach hinten; zudem sind Lenkrad, Außenspiegel und Teilbereiche der Frontscheibe beheizbar. Die Bezeichnung „Comfort+“ klingt nach einem kleinen Unterschied, bedeutet aber tatsächlich einiges an Mehrausstattung: Der Fahrersitz ist zehnfach elektrisch verstellbar, es gibt ein Glasdach mit Sonnenblende, zudem das „Infinity Premium Sound System“ mit acht Lautsprechern und einem Subwoofer. Ebenfalls zur Ausstattung zählen eine kabellose Ladeschale für Smartphones, ein adaptiver Fernlichtassistent, eine 360-Grad-Kamera, Nebelscheinwerfer und 19-Zoll-Alufelgen.

Suzuki e Vitara Club Comfort Comfort+ 49 kWh FWD 29.990 Euro – – 61 kWh FWD – 36.490 Euro 40.490 Euro 61 kWh AWD – 39.490 Euro 42.990 Euro

Der Aufpreis für den Allradantrieb namens „ALLGRIP-e“ beträgt 3.000 Euro (Comfort) bzw. 2.500 Euro (Comfort+). Die restliche Aufpreisliste ist recht kurz: Weitere Extras sind Metallic-Lackierung (890 Euro) und eine Zweifarblackierung (400 Euro).

Der e Vitara wird wie berichtet in Indien im Maruti-Suzuki-Werk Gujarat für die Weltmärkte hergestellt. Dort läuft aber nicht nur der Suzuki eVitara vom Band, sondern auch das Schwestermodell Toyota Urban Cruiser mit gleicher Technik. Beide Modelle sind in Deutschland auch nahezu gleich teuer: Für den Urban Cruiser hat Toyota schon im Mai einen Basispreis von 29.990 Euro verkündet. Die weiteren Ausstattungen „Teamplayer“ (ab 36.990 Euro) und „Lounge“ (ab 40.990 Euro) sind bei Toyota jedoch 500 Euro teurer als bei Suzuki.

Quelle: Info per E-Mail