WeLion erreicht im Labor Energiedichte von 824 Wh/kg bei Feststoffakku

Wie eine Reihe anderer Unternehmen auch – z.B. der Mercedes-Partner Factorial oder der VW-Partner Quantumscape – forscht auch WeLion schon lange an Festkörperbatterien. Diese verwenden zwischen Kathode und Anode feste Elektrolyte anstelle von Flüssigkeiten. Das soll für deutliche Verbesserungen bei Reichweite, Ladezeiten und Sicherheit gegenüber herkömmlichen Batterien mit flüssigen Elektrolyten sorgen.

Nun meldet WeLion, dessen Halb-Festkörper-Akkus bereits von Nio verwendet werden, einen wichtigen Meilenstein in seiner Forschung: Laut CEO Yu Huigen hat das Unternehmen in Labortests eine sehr hohe Energiedichte von 824 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) erreicht. „Wir gehen davon aus, dass wir langfristig die 1000-Wh/kg-Marke knacken werden”, erklärte Yu weiter.

Zum Vergleich: Herkömmliche LFP-Zellen kommen heute meist auf eine Energiedicht von 150 bis 180 Wh/kg. Und andere Entwickler von Festkörperbatterien haben oft ein Ziel von 350 bis 500 Wh/kg anvisiert. Heißt: Niemand außer Welion spricht aktuell von >800 Wh/kg – und schon gar nicht von >1000 Wh/kg. Wie WeLion so sehr der Konkurrenz vorauseilen will, verrät das Unternehmen aber nicht.

Yu räumte laut China Car News jedoch auch ein, dass Kostenfaktoren, insbesondere teure Rohstoffe in Elektrolytsystemen auf Sulfidbasis, nach wie vor das größte Hindernis für eine Massenvermarktung darstellen. Heißt: „Zunächst werden diese Batterien in preisunempfindlichen Anwendungen eingesetzt, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht“, erklärte Yu. Dies könnten zum Beispiel humanoide Roboter sein.

WeLion hat bereits Produktionsstätten in Peking, Jiangsu, Zhejiang und Shandong mit einer aktuellen Jahresproduktionskapazität von 28,2 GWh errichtet und plant, 100 GWh zu überschreiten. Das Unternehmen will ab 2027 dann auch Festkörperbatterien in Serie zu produzieren. WeLion sondiert aktuell einen Börsengang. Im Falle eines Erfolgs wäre es das erste reine Festkörperbatterieunternehmen, das in China an die Börse geht.

