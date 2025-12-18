Fahrdienst-Vermittler Grab investiert in Robotaxi-Spezialist Momenta

Erst im August war Grab mit dem chinesischen Momenta-Wettbewerber WeRide eine Partnerschaft eingegangen, die sowohl ein Investment von Grab in WeRide umfasst als auch eine strategische Kooperation, um autonom auf Level 4 verkehrende Fahrzeuge, sprich: Robotaxis, in das Netz von Grab zu bringen. Die sollen dann über die Ride-Hailing-App von Grab gebucht werden können, so wie man es auch von normalen Wagen mit Fahrer kennt.

Die neue Partnerschaft zwischen Grab und Momenta gestaltet sich ganz ähnlich: Ein strategisches Investment von Grab in Momenta ist der Eckpfeiler der Zusammenarbeit, zugleich wollen die Partner ebenfalls dafür sorgen, Robotaxis auf die Plattform von Grab zu bringen. Allerdings geht es bei dieser Partnerschaft nicht nur um selbstfahrende Autos auf Level 4, sondern es ist zugleich auch noch von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) auf Level 2 die Rede, die bereits von BMW und Mercedes-Benz für den chinesischen Markt implementiert werden.

Eben diesen dualen Ansatz von Fahrzeugen mit ADAS auf Level 2 sowie Robotaxis auf Level 4 wollen beide Partner nun für den südostasiatischen Markt prüfen, wobei die Sicherheit im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht. Dies wäre ein wichtiger Schritt in der Internationalisierung der parallelen „L2 + L4”-Strategie von Momenta.

Die Partnerschaft zwischen Grab und Momenta soll dabei einerseits den Weg für einen ab Werk installierten, serienmäßigen Ansatz für den Einsatz autonomer Fahrsysteme in Südostasien frei machen. Andererseits sollen aber auch Robotaxis von Momenta selbst, das in mehreren Städten entsprechende Fahrzeugflotten aufbauen will, in die Plattform von Grab integriert werden.

Grab-Manager Dominic Ong sagt: „Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Mobilität in Südostasien mitzugestalten, und die beeindruckenden technologischen Fähigkeiten von Momenta erweitern die Möglichkeiten, dies zu tun. Ihr gleichzeitiger Fokus auf ADAS für den Massenmarkt und hochmoderne Robotaxis schafft eine leistungsstarke Feedbackschleife. Diese Partnerschaft wird für uns von entscheidender Bedeutung sein, um verschiedene Anwendungsfälle für autonomes Fahren rigoros zu testen, den kommerziellen Weg zum autonomen Betrieb zu verstehen und letztendlich den besten Weg zu finden, diese Technologie der nächsten Generation sicher in den Alltag unserer Nutzer zu integrieren.“

Momenta-CEO Xudong Cao ergänzt: „Grab ist die einflussreichste Mobilitätsplattform auf dem südostasiatischen Markt, und wir freuen uns, gemeinsam mit Grab die Technologie und Erfahrung von Momenta in diese dynamische Region zu bringen. Unser Ziel ist es, sichere und komfortable autonome Fahrerlebnisse zu einem Teil des Alltags von Nutzern auf der ganzen Welt zu machen – so wie es heute mit Mobilfunknetzen der Fall ist.“

Bereits im Mai ist Momenta auch eine Partnerschaft mit Uber eingegangen, um autonome Fahrzeuge auf der Uber-Plattform in internationalen Märkten außerhalb der USA und Chinas einzuführen. Beide Seiten wollen bereits 2026 in München Robotaxis in der Praxis testen, bevor das Angebot in mehreren Städten Europas ausgerollt werden soll.

grab.com