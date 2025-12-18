Rheinland-Pfalz finanziert E-Busse für Kommunalverkehr Rhein-Nahe

Für rund 50 Millionen Euro sollen bis 2027 insgesamt 60 E-Busse und die zugehörige Ladeinfrastruktur angeschafft werden, wie das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Bundeslandes (MKUEM) mitteilt. Ausgehend von den drei nun vorgestellten Fahrzeugen sollen im Laufe des ersten Quartals 2026 18 Elektrobusse des Typs Mercedes-Benz eCitaro auf den regionalen Hauptlinien im Regelbetrieb eingesetzt werden.

Dort ersetzen sie schrittweise die aktuell genutzten Dieselfahrzeuge ersetzen. „Die KRN plant die Inbetriebnahme von weiteren 42 Elektrobussen ab dem Jahr 2027, die ebenfalls auf den regionalen Hauptlinien eingesetzt werden sollen“, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt geht es um acht regionale Buslinien, die ausgehend von Bad Kreuznach, Bingen, Bad Sobernheim, Ingelheim und Mainz verkehren. Die vollständige Auflistung finden Sie in der unten verlinkten Mitteilung.

Dass die Politik den Kauf der E-Busse nicht nur fördert, sondern komplett finanziert, liegt auch an der noch jungen Geschichte der KRN. Im Rahmen des ÖPNV-Konzeptes für das Gebiet des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbunds (RNN) wurde im Jahr 2019 ein grundlegend neues Busliniennetz entwickelt. Um mehr Einfluss auf die Gestaltung des ÖPNV nehmen zu können, haben die Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen sowie die Stadt Bad Kreuznach Ende 2020 beschlossen, mit der KRN eine kommunale Busgesellschaft zu gründen – es ist also kein privater Betreiber, der eine Ausschreibung gewonnen hat, sondern von Anfang an ein politisches Konstrukt.

„Das Land Rheinland-Pfalz finanziert die sogenannten Regiobuslinien zu 100 Prozent. Diese Linien sind Überland unterwegs und verbinden die Zentren untereinander und binden sie an die Schiene an: Mit den Bussen der KRN wird das erste Regiobusnetz in dieser Größenordnung voll elektrifiziert unterwegs sein – vom Kirner Land bis Mainz“, sagt Katrin Eder, Mobilitätsministerin des Landes Rheinland-Pfalz. „Das ist gut für die Umwelt und den Klimaschutz und steigert dank moderner und leiserer Fahrzeuge auch den Komfort für die ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer.“

„Mit der heutigen Inbetriebnahme der ersten drei Elektrobusse beginnt bei der KRN die schrittweise Elektrifizierung unser Fahrzeugflotte. Wir vollziehen gerade in sehr schnellen Schritten die Antriebswende hin zur Emissionsfreiheit“, ergänzt Uwe Hiltmann, Geschäftsführer der KRN. „Die Nutzung von Elektrobussen in Stadtverkehren ist inzwischen sehr weit verbreitet. Ein Einsatz im Regionalverkehr ist weltweit mit Ausnahme von Norwegen und einzelnen Projekten in den Niederlanden fast unbekannt. In Deutschland haben wir Pioniercharakter und das macht uns stolz.“

