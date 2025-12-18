Alle Kategorien Alle Kategorien
Details zum ID. Polo: So viel E-Auto gibt’s für 25.000 Euro

Volkswagen hat den Schleier gelüftet und viele neue Infos zum kommenden ID. Polo bekanntgegeben, seinem schon jetzt viel diskutierten Elektro-Kleinwagen, der nächstes Jahr für rund 25.000 Euro auf den Markt kommen soll. Damit soll er die Wolfsburger Version eines bezahlbaren E-Autos werden – wobei der ID.Polo tatsächlich nicht in Deutschland, sondern in Spanien gebaut werden soll. Hier ist alles, was Sie über den Newcomer wissen müssen.

Von Jannis Hug
18.12.2025 - 16:00 Uhr

Nach der Premiere des noch getarnten ID. Polo im Harlekin-Look rund um die IAA im September durften nun erstmals Autojournalisten bei einem sogenannten Covered Drive hinters Steuer, also bei einer Testfahrt mit einem noch getarnten Fahrzeug. Dabei hat Volkswagen auch endlich einige Zahlen nachgereicht, die bisher gefehlt haben: Leistungsdaten, Batteriegrößen und Ladezeiten etwa. Besonders interessant ist dabei die Basisversion, also das viel diskutierte 25.000-Euro-Modell, zu dem VW sich bislang auffallend bedeckt gehalten hatte. Jetzt ist klar: Der ID. Polo kommt in insgesamt vier Leistungsstufen.

