Details zum ID. Polo: So viel E-Auto gibt’s für 25.000 Euro

Nach der Premiere des noch getarnten ID. Polo im Harlekin-Look rund um die IAA im September durften nun erstmals Autojournalisten bei einem sogenannten Covered Drive hinters Steuer, also bei einer Testfahrt mit einem noch getarnten Fahrzeug. Dabei hat Volkswagen auch endlich einige Zahlen nachgereicht, die bisher gefehlt haben: Leistungsdaten, Batteriegrößen und Ladezeiten etwa. Besonders interessant ist dabei die Basisversion, also das viel diskutierte 25.000-Euro-Modell, zu dem VW sich bislang auffallend bedeckt gehalten hatte. Jetzt ist klar: Der ID. Polo kommt in insgesamt vier Leistungsstufen.