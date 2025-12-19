BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen: Italien stellt Ermittlungen wegen Kundentäuschung ein

Die im Februar eingeleiteten Untersuchungen wegen möglicher unlauterer Geschäftspraktiken hatten sich auf die Angaben der Autobauer zur Reichweite der E-Autos, zum Kapazitätsverlust der Batterien und zu Einschränkungen der Garantie für Batterien konzentriert. Die Vorwürfe selbst betrafen eher die Art und Weise, wie die Autobauer ihre Kunden informieren. So sollen auf den Webseiten „allgemeine und teilweise widersprüchliche Informationen“ zu den Reichweiten von Elektroautos genannt werden – aber nicht oder nicht deutlich genug, welche Faktoren wie stark die beworbene maximale Reichweite beeinflussen können.

Genau dort setzt jetzt die Einigung rund um die Einstellung des Verfahrens an: Die vier Unternehmen haben sich bereit erklärt, ihre Websites zu überarbeiten, um den Verbrauchern die Informationen klarer zu präsentieren, teilt die Regulierungsbehörde mit. Außerdem haben sich die Unternehmen verpflichtet, ein Simulationstool auf ihren Webseiten einzubinden, mit dem die Verbraucher die Reichweite des Fahrzeugs innerhalb eines Marktsegments vergleichen können, auch die Garantiebedingungen rund um die Batteriealterung wird neu formuliert. Die Wettbewerbsbehörde hat nach eigenen Angaben die Zusagen der Hersteller akzeptiert und verzichtet auf Geldstrafen.

Die AGCM ist in Italien für Kartellfragen, aber auch den Schutz der Verbraucherrechte zuständig. Verstöße dagegen können laut Reuters zu Geldstrafen für Unternehmen in Höhe von 5.000 Euro bis 10 Millionen Euro führen.

