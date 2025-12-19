Iveco liefert 275 eDaily an Petit Forestier

Die Bereitstellung geht auf eine im September 2022 unterzeichnete Absichtserklärung zwischen Petit Forestier und Iveco zurück, die eine Bestellung von 2.000 eDaily-Fahrgestellen umfasst, die einen Kühlkofferaufbau von Lecapitaine erhalten. Petit Forestier halt damit bisher knapp 14 Prozent des Volumens aus der Absichtserklärung abgerufen.

Der eDaily ist der elektrische Zwilling des bekannten Iveco Daily, der in verschiedensten Karosserieformen vom Kastenwagen bis zum Fahrgestell mit Doppelbereifung angeboten wird. Und auch die Elektro-Variante soll die „charakteristische Robustheit, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und außergewöhnliche Nutz- und Anhängelast“ beibehalten, so der Hersteller.

Die von der Petit Forestier Group ausgewählten eDaily bieten eine reale Reichweite von bis zu 150 Kilometern, selbst bei voller Beladung und unter Berücksichtigung des Energiebedarfs für die Kühlung, was für die Lieferungen in der Stadt ausreichend ist. Der Elektromotor liefert eine Leistung von bis zu 140 kW und ein Drehmoment von bis zu 400 Nm. Über den Fahrmodus-Schalter kann je nach Bedarf zwischen einem „Hi-Power“-Modus für zusätzlichen Schub und einer möglichst Energie-effizienten Einstellung gewählt werden.

„Das von der Petit Forestier Group vorgestellte ePTO-System eignet sich besonders für Kühlfahrzeuge“, teilt Iveco mit. Es arbeite mit dem Stromnetz, um sowohl das Fahrzeug aufzuladen als auch die Kühlanlagen mit Strom zu versorgen. „Diese in der Welt der Elektrofahrzeuge einzigartige Funktion vereinfacht den Betrieb durch die Reduzierung der Ladevorgänge und optimiert sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Energieeffizienz“, so der Fahrzeughersteller. Und der „Urban“-Kühlkoffer-Aufbau von Lecapitaine soll mit seiner aerodynamisch optimierten Hülle und dem Leichtbau „die Energieeinsparungen maximieren“.

„Um den ökologischen Herausforderungen zu begegnen, ist es unser Ziel, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, emissionsärmere Fahrzeuge zu betreiben. Deshalb unterstützen wir sie aktiv bei der Dekarbonisierung ihrer Flotten“, sagt Yann Leriche, Director of Assets & Supply bei der Petit Forestier Group. „Unsere Elektrofahrzeugflotte ermöglicht es unseren Kunden, ihre Umweltbelastung zu reduzieren und sich fließend in städtische Umgebungen zu integrieren, in denen Ruhe einen hohen Stellenwert hat.“

„Der eDaily beweist, dass lokal emissionsfreie Mobilität Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bieten kann – selbst für anspruchsvolle Kühlanwendungen“, sagt John Venstra, Head of International Key Accounts bei Iveco. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der Petit Forestier Group zu stärken, einem Unternehmen, das unsere Vision von nachhaltiger Innovation teilt und Kunden praxisorientiert bei der Energiewende unterstützt.“

Quelle: Info per E-Mail