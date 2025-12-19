Leapmotor-Manager bestätigt Europa-Fertigung ab 2026

Das berichtet das spanische Portal Forococheseléctricos unter Berufung auf Angaben von Ding Yongfei, dem globalen Qualitätsdirektor von Leapmotor. „Wir werden den B10 und bis 2027 den B05, den A10 und den A05 produzieren. Insgesamt also vier Modelle im Werk von Stellantis Figueruelas”, wird der chinesische Managerin dem Bericht zitiert.

Die Produktion des Leapmotor B10 in Figueruelas soll demnach im August 2026 beginnen, mit einem anfänglichen Volumen von 40.000 Einheiten pro Jahr. Das deckt sich mit früheren Informationen: In diesem Sommer hieß es noch, dass die Produktion im dritten Quartal 2026 starten soll. Zuvor stand wohl auch das Q1 im Raum, mit den Gerüchten und der aktuellen Aussage von Ding Yongfei scheint es aber tatsächlich auf das dritte Quartal hinauszulaufen. Danach hänge die Einführung der übrigen Modelle vom Tempo des europäischen Marktes ab, wie Forococheseléctricos schreibt. Es sei aber ausgeschlossen, dass die Anfangsvolumina bei entsprechender Nachfrage steigen könnten.

Bei der Produktion in Spanien geht es übrigens nicht nur um eine Montage von aus China importierten Teilen: Die In dem Artikel zitierten Aussagen soll Leapmotor-Manager Ding bei der Vorstellung von Lieder Automotive getätigt haben, einem neuen Joint Venture des chinesischen Unternehmens Duoli Technology und dem baskischen Autozulieferer Fagor Ederlan. Lieder Automotvie baut gerade seine Produktion in einem ehemaligen Fagor-Ederlan-Werk in Borja auf und wird dort ab Juli 2026 das Chassis für den Leapmotor B10 fertigen und an das Stellantis-Werk nahe Saragossa liefern.

Beim Leapmotor B10 handelt es sich um ein 4,52 Meter langes E-SUV, das zwischen der Kompakt- und Mittelklasse angesiedelt ist. In Deutschland sind die derzeit noch aus China importierten Exemplare ab 29.990 Euro erhältlich, mit dem größeren Akku und Vollausstattung steht der B10 mit 33.990 Euro in der Liste. Der Kompaktwagen B05 wurde im September auf der IAA Mobility vorgestellt und ist in China bereits unter der Modellbezeichnung Lafa 5 auf den Markt gekommen. Die Modelle A05 und A10 sind hingegen im A-Segment angesiedelt, werden aber wohl für Europa noch umbenannt – wohl auch, um einem Markenrechtsstreit mit Audi rund um die Modellbezeichnung mit einem A und Ziffern aus dem Weg zu gehen. Der A10 soll hierzulande wohl als B03X verkauft werden. Die drei weiteren Modelle sind für Europa noch nicht eingepreist, dürften aber allesamt günstiger werden als der B10.

Um die Leapmotor-Produktion in Spanien gab es schon viele Gerüchte, mit dem Aufbau der Zulieferer-Struktur in Spanien und auch dem neuen Batteriewerk von Stellantis und CATL vor Ort wird das Projekt jetzt aber konkret. Wenn dann im kommenden Jahr die ersten B10 bei Stellantis vom Band laufen, werden es nicht die ersten Leapmotor-Fahrzeuge aus europäischer Produktion sein: Zwischenzeitlich wurde schon der Kleinwagen Leapmotor T03 im polnischen Stellantis-Werk Tychy montiert, die Fertigung wurde aber wieder eingestellt.

