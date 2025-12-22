Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:07 minAutomobil

Opel Astra Electric startet nach Facelift weiter bei 38.000 Euro

In der heutigen Ausgabe schauen wir auf einen echten Dauerbrenner in der Kompaktklasse, der jetzt ein Update bekommt. Opel frischt den Astra Electric auf und zeigt das Facelift Anfang Januar auf der Brüssel Motor Show. Spannend an dem Modell ist auch, dass es nicht nur als klassischer Kompaktwagen erhältlich ist, sondern auch als Kombi.

Von Jannis Hug
22.12.2025 - 16:12 Uhr

Der Astra ist Teil der großen EMP2-Familie im Stellantis-Konzern. Diese Plattform hat inzwischen die Mitte ihres Lebenszyklus erreicht, entsprechend rollt gerade eine Facelift-Welle durch die Baureihen. Peugeot hat mit dem überarbeiteten E-308 den Anfang gemacht, jetzt zieht Opel nach. Äußerlich ist das Update beim Astra gut zu erkennen, auch wenn es nicht ganz so radikal ausfällt wie beim französischen Konzernbruder.

