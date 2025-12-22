Stadtwerke Schweinfurt: Über 50  Prozent der Busflotte fährt elektrisch

„Die Erweiterung unserer E-Bus-Flotte ist ein deutliches Signal für innovative und nachhaltige Mobilität und unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur“, erklärt Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt.

Nur, ob es sich bei den neuen Elektrobussen ausschließlich um zwölf Meter lange Exemplare von MAN handelt oder auch andere Varianten geordert wurden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zur Konfiguration werden keine Angaben gemacht. „Die neuen Fahrzeuge stehen dabei für fortschrittliche Technik, hohen Fahrkomfort und aktiven Klimaschutz“, heißt es lediglich.

Näher ins Detail gehen die Stadtwerke Schweinfurt hingegen bei dem neuen Ladepark für die E-Busse, der sich in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Betriebshof befindet. „Jede der Ladesäulen verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Gesamtleistung von bis zu 180 kW und nutzt Strom auf Basis eines Spotmarkttarifs. Ein intelligentes Lademanagementsystem analysiert kontinuierlich die Preisentwicklung und optimiert hierdurch die Kosten des Strombezugs. Zusätzlich stellt das Lademanagement sicher, dass die voreingestellten Lastspitzen nicht überschritten werden“, so die Stadtwerke.

Bei den auf LinkedIn veröffentlichten Bildern wird deutlich, dass es sich um Lade-Hardware des polnischen Herstellers Ekoenergetyka handelt. Insgesamt zwölf Ladestationen vom Typ SAT 400 wurden aufgestellt, die zusammen 22 Elektrobusse versorgen können. Direkt neben jeder Ladesäule befindet sich die Leistungseinheit in einem gesonderten Gehäuse.

„Elektrobusse sind weit mehr als moderne Fahrzeuge – sie sind ein klares Bekenntnis zu einer zukunftssicheren Mobilität in Schweinfurt. Mit jedem emissionsfreien Bus verbessern wir nicht nur hier und heute die Luftqualität in der Stadt, sondern investieren auch in die Lebensqualität kommender Generationen“, so der Oberbürgermeister Sebastian Remelé. „Sie bringen uns einen großen Schritt näher an unser Ziel, den öffentlichen Nahverkehr zukunftssicher zu gestalten. Als Stadtwerke übernehmen wir Verantwortung für die Region und investieren gezielt in Lösungen, die Umwelt und Lebensqualität gleichermaßen stärken“, sagt Kästner.

Ganz ohne Förderung wurde das Vorhaben aber nicht umgesetzt: Das Projekt wurde im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ mit insgesamt rund sieben Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Zu den Gesamtinvestitionen machen die Stadtwerke aber keine Angaben.

Die ersten beiden E-Busse nahmen die Stadtwerke im September 2023 in Betrieb. Mit der Inbetriebnahme von 17 weiteren vollelektrisch angetriebenen Bussen sind nun 23 Fahrzeuge und damit mehr als die Hälfte des Fuhrparks der Stadtwerke emissionsfrei und klimaneutral unterwegs. „Die Kombination aus E-Bus-Flotte und leistungsfähiger Ladeinfrastruktur bildet das Fundament für einen modernen und klimafreundlichen Nahverkehr in Schweinfurt – und zeigt, wie durch konsequentes Engagement die Mobilitätswende vor Ort erfolgreich umgesetzt werden kann“, lassen die Stadtwerke wissen. Offen bleibt allerdings, wann auch die andere Hälfte des Fuhrparks vollständig auf Elektroantrieb umgestellt wird.

