Stromausfall in San Francisco stört Waymo-Flotte

Bei dem großflächigen Stromausfall in der kalifornischen Metropole waren nur wenige Viertel mit elektrischer Energie versorgt. In den meisten Haushalten in der 800.000-Einwohner-Stadt blieb es dunkel – und auch in den meisten Straßen.

Genau das war wohl ein Problem für die in San Francisco eingesetzten autonomen Taxis von Waymo: Besonders die ausgefallenen Ampeln scheinen der Waymo-Flotte Probleme bereitet zu haben. Viele der Robotaxis sind Berichten zufolge im Verkehr stecken geblieben und haben Staus verursacht. In der Folge hatte Waymo den Betrieb seiner selbstfahrenden Taxis in San Francisco vorübergehend eingestellt.

Demnach haben sich viele Waymo-Fahrzeuge an Ampel-Kreuzungen gestaut – in einem Video sind gleich fünf der selbstfahrenden Jaguar I-Pace an einer Kreuzung zu sehen, wie sie sich quasi gegenseitig blockieren. Es ist noch unklar, ob nur die ausgefallenen Ampeln die Fahrzeuge verwirrt haben oder ob aufgrund des Stromausfalls auch der Zugriff auf externe Verkehrsdaten eingeschränkt war – von dem Stromausfall waren auch die Mobilfunk-Masten betroffen, womit die Verfügbarkeit und Übertragungs-Geschwindigkeit der Internet-Anbindung stark eingeschränkt waren. Eine genaue Erklärung für die Probleme in der Flotte hat die Google-Schwester bisher nicht veröffentlicht.

Fakt ist: Die Waymo-Taxis sind an den Kreuzungen keinen Meter mehr gefahren, weshalb es in der ohnehin schon chaotischen Lage an einigen Kreuzungen kein Durchkommen mehr für andere Autos gab. Und um dann zu verhindern, dass auch Rettungskräfte von Waymo-Taxis behindert werden, habe Waymo den Betrieb seiner Flotte zunächst eingestellt, wie eine Sprecherin gegenüber dem Portal „Mission Local“ am Samstagabend bestätigt hatte.

Am Sonntag hat Waymo den Betrieb wieder aufgenommen. „Obwohl der Ausfall der Infrastruktur gravierend war, setzen wir alles daran, dass sich unsere Technologie auch in solchen Fällen an den Verkehrsfluss anpasst“, so ein Sprecher.

Tesla-CEO Elon Musk hat den Ausfall der Waymo-Taxis bei X ebenfalls kommentiert: Die in San Francisco eingesetzten Robotaxis seines Unternehmens waren demnach nicht betroffen. Allerdings ist die Tesla-Flotte dort deutlich kleiner als die von Waymo.

golem.de, businessinsider.com, abc7news.com