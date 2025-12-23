14 neue E-Busse in der Ostschweiz und Liechtenstein

In den Regionen Oberthurgau und Sargans– Werdenberg kommen mit dem Fahrplanwechsel zum ersten Mal Elektrobusse zum Einsatz, wie der ÖPNV-Betreiber mitteilt. Fünf der neuen Fahrzeuge sind dem Standort Sargans zugeteilt und werden dort auf verschiedenen Linien genutzt. „Neu erbringt Bus Ostschweiz ab Standort Sargans sogenannte Bahnergänzungsleistungen im Auftrag der Rhätischen Bahn (RhB). Auf den Abendkursen zwischen Chur und Landquart kommen dabei gezielt auch E-Busse zum Einsatz“, so das Unternehmen.

Das Verkehrsunternehmen ist auch für den Busbetrieb von LIEmobil in Liechtenstein zuständig. Dort sind seit Mitte Dezember im Depot Ruggell drei weitere E-Busse stationiert, mit den bereits eingesetzten Fahrzeugen sind es ab sofort acht Batterie-Busse. Das Depot Ruggell wurde vollständig auf den Betrieb von E-Bussen ausgerichtet und ist so konzipiert, dass bis zu 24 E-Busse gleichzeitig geladen werden können. „Damit schafft Bus Ostschweiz eine zukunftsfähige Infrastruktur für den weiteren Ausbau der Elektromobilität im öffentlichen Verkehr in Liechtenstein“, wie es in der Mitteilung heißt.

Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte am Standort Amriswil: Der dortige Betriebshof wurde umfassend umgebaut und konsequent auf die Anforderungen der Elektromobilität ausgerichtet – etwa bei der Ladeinfrastruktur, aber auch die Werkstätten und Betriebsabläufe sind jetzt für E-Busse optimiert. Mit der Inbetriebnahme von fünf E-Bussen setzt Bus Ostschweiz erstmals – nach dem Einsatz der beiden E-Busse im Stadtbus Frauenfeld – unter eigenem Namen auch im Kanton Thurgau Elektrobusse im Linienbetrieb ein. „Last but not least freuen wir uns, dass auch ein weiterer Elektrobus die Flotte von Rheintal Bus am Standort Altstätten ergänzt. Dort ist bereits seit längerem ein E-Bus im Einsatz“, schreibt Bus Ostschweiz.

Welche Modelle dabei angeschafft wurden, gibt Bus Ostschweiz in der Mitteilung nicht an. Es ist aber klar, dass weitere Elektrobusse folgen werden, denn die Inbetriebnahmen werden als „wichtige erste Schritte bei der Umsetzung der E-Bus-Roadmap 2023–2036“ bezeichnet. 2036 soll die gesamte Busflotte elektrifiziert sein.

„Mit der Inbetriebnahme von insgesamt 14 neuen E-Bussen erreichen wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Elektrifizierung der Flotte. Besonders stolz sind wir darauf, mit dem vollständig auf E-Mobilität ausgerichteten Betriebshof Amriswil erstmals auch im Kanton Thurgau E-Busse im regulären Linienbetrieb im Regionalverkehr einzusetzen“, sagt Roland Ochsner, Unternehmensleiter Bus Ostschweiz Gruppe. „Damit investieren wir gezielt in eine nachhaltige, zukunftsfähige Mobilität in der Ostschweiz.“

