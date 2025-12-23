Renault 4 als E-Transporter startet bei 26.790 Euro netto

Der Renault 4 E-Tech Electric Advance ist mit einem 110 kW starken Elektromotor und einer 52-kWh-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 409 Kilometern ausgestattet. Die Lade-Performance entspricht dem bekannten R4: An DC-Schnellladestationen kann der Akku mit einer Ladeleistung von 100 kW aufgefüllt werden, das Aufladen von 15 auf 80 Prozent dauert 30 Minuten. Für das AC-Laden ist ein bidirektionaler 11-kW-Onboard-Charger verbaut. Der Preis liegt bei 26.790 Euro netto bzw. 31.880 Euro brutto.

Als leichtes Nutzfahrzeug wird der Renault 4 E-Tech Electric Advance als Fahrzeug der Klasse N1 zugelassen, also als Transporter mit unter 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Die Pkw-Varianten mit fünf Sitzen fallen unter die Klasse M1. Wichtig dafür ist, dass der „Van“ mit der N1-Zulassung nicht umbaubar ist und wieder mit Sitzen ausgerüstet werden kann.

Anstelle einer Rücksitzbank kommt „Advance“-Modell eine thermogeformte Ladefläche mit Ladungssicherungssystem und Verzurrhaken zum Einsatz. „Bei einer Laderaumlänge von 1,20 Metern steigt das Ladevolumen auf 1.045 Liter – einschließlich eines 55 Liter großen Fachs im Boden, in dem beispielsweise das Ladekabel aufbewahrt werden kann“, so Renault Deutschland. „Der Fahrgastraum der Advance-Version ist mit einem Gitter vom Laderaum getrennt. Für den deutschen Markt zählt auch eine Anti-Rutsch-Matte zur Serienausstattung.“ Und: Die Nutzlast beträgt bis zu 375 Kilogramm.

Als kleiner Transporter im Pkw-Design soll der R4 „den Stil und Komfort eines Pkw mit zusätzlichem Stauraum und Funktionalität“ verbinden, wie Renault ankündigt. Als Zielgruppe gegen die Franzosen Handwerksbetriebe, die Gegenstände und Ausrüstung transportieren, urbane Lieferdienste sowie Dienstleister, Mietunternehmen und Firmenflotten an.

Als Transporter bietet Renault den R4 aber nur mit dem großen 52-kWh-Akku an – mit 409 Kilometern ist die WLTP-Reichweite sogar einen Kilometer höher als bei der Pkw-Version. Den 40-kWh-Akku, der in der Pkw-Variante des R4 ab 29.400 Euro brutto bestellbar ist, gibt es im Transporter nicht. Wie sich die Version mit dem großen Akku bei einer ersten Ausfahrt geschlagen hat (allerdings als M1-Modell mit fünf Sitzen), können Sie hier nachlesen.

Auch der neue Transporter-Ableger wird im Ampere-Werk in der ElectriCity in Maubeuge hergestellt, allerdings werden diese Fahrzeuge noch im Werk von der Abteilung „Qstomize“ umgebaut. Qstomize ist eine vor fast 40 Jahren gegründete Tochtergesellschaft von Renault, die sich auf die Anpassung und Umrüstung von Fahrzeugen für Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden spezialisiert hat, darunter leichte Nutzfahrzeuge, Pkw für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrschulautos, Polizeiautos und andere Spezialfahrzeuge.

renault.de (Mitteilung), renault.de (Produktseite)