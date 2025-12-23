Alle Kategorien Alle Kategorien
VW-Einheitszelle jetzt aus Salzgitter: Produktion bei PowerCo gestartet

Wir schauen vor Weihnachten noch auf einen Meilenstein für die europäische Elektromobilität im Allgemeinen und für den Volkswagen-Konzern im Besonderen: Denn in Salzgitter ist nun etwas gestartet, worüber seit Jahren gesprochen wird: die industrielle Batteriezellfertigung eines heimischen Unternehmens.

Von Jannis Hug
23.12.2025 - 16:00 Uhr

PowerCo ist die Batterie-Tochter des Volkswagen Konzerns. Und sie hat vor ein paar Tagen ihre Gigafabrik in Salzgitter in Betrieb genommen. Und das ist mehr als nur ein symbolischer Start. Dort sind nun bereits die ersten Einheitszellen vom Band gelaufen. Diese Batteriezellen gehen jetzt an die verschiedenen VW-Marken und werden in Fahrzeugen getestet. Der erste Serieneinsatz ist dann für kommendes Jahr vorgesehen, und zwar in der Electric Urban Car Family des VW-Konzerns. Zu der gehören künftige Modelle wie der Volkswagen ID. Polo und der Skoda Epiq. Für den Konzern ist das ein strategischer Schritt mit Signalwirkung.

