VW-Einheitszelle jetzt aus Salzgitter: Produktion bei PowerCo gestartet

PowerCo ist die Batterie-Tochter des Volkswagen Konzerns. Und sie hat vor ein paar Tagen ihre Gigafabrik in Salzgitter in Betrieb genommen. Und das ist mehr als nur ein symbolischer Start. Dort sind nun bereits die ersten Einheitszellen vom Band gelaufen. Diese Batteriezellen gehen jetzt an die verschiedenen VW-Marken und werden in Fahrzeugen getestet. Der erste Serieneinsatz ist dann für kommendes Jahr vorgesehen, und zwar in der Electric Urban Car Family des VW-Konzerns. Zu der gehören künftige Modelle wie der Volkswagen ID. Polo und der Skoda Epiq. Für den Konzern ist das ein strategischer Schritt mit Signalwirkung.