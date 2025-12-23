ZF verkauft ADAS-Sparte an Harman International

Als Unternehmenswert wurden 1,5 Milliarden Euro vereinbart, wie der Zulieferer vom Bodensee mitteilt. Auf welche Art und Weise Harman diesen Betrag bezahlt, gibt ZF aber nicht an. Klar ist nur: Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Im Rahmen der Vereinbarung werden nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich 3750 ZF-Mitarbeiter zu Harman wechseln. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Konkret gehen das ADAS-Geschäft mit Compute Solutions, smarten Kameras, Radartechnologie und Fahrerassistenz-Softwarefunktionen an Harman. „Die Bereiche Elektronik für Fahrwerktechnik und Passive Sicherheitstechnik verbleiben im Konzern“, erklärt der deutsche Zulieferer. „Auch in der Nutzfahrzeugsparte setzt ZF seine Aktivitäten im Bereich Fahrerassistenz und autonomes Fahren fort.“

Bei Harman, einem Spezialisten für Innenraumelektronik, soll mit der ZF-Einheit „eine stark nachgefragte Kombination von Sicherheits- und Fahrzeuginnenraum-Technologien für Automobilhersteller weltweit“ entstehen. Damit will das US-Unternehmen „integrierte oder modulare Lösungen anzubieten, die auf unterschiedliche Strategien von Fahrzeugherstellern zugeschnitten sind.“

Für ZF ist der Verkauf ein wichtiger Schritt in der Neuausrichtung des ganzen Konzerns. Im Herbst hatte sich das Management mit den Arbeitnehmervertretern für die angeschlagene Division Elektrifizierte Antriebstechnologien auf ein Paket mit massiven Stellenstreichungen geeinigt, ein Verkauf der „Division E“ war damit aber vorerst vom Tisch. In der ADAS-Sparte werden jetzt aber Bereiche abgegeben.

„Mit der Übernahme der ZF-Geschäftseinheit für Fahrerassistenzsysteme durch Harman International haben wir einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns erreicht“, sagt der ZF-Vorstandsvorsitzende Mathias Miedreich. „Mit Harman haben wir den idealen Partner gefunden, um das Wachstums- und Innovationspotenzial unseres Fahrerassistenz-Geschäfts für Pkw voll zu entfalten und auch den Mitarbeitern bestmögliche Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Zugleich trägt die Transaktion dazu bei, die Finanzverbindlichkeiten von ZF deutlich zu reduzieren. Die Veräußerung ermöglicht uns, dass wir unsere Ressourcen auf jene Kerntechnologien von ZF wie Fahrwerk, Antrieb, Nutzfahrzeug und industrielle Anwendungen konzentrieren, in denen wir global führend sind.“

„Unsere Übernahme des ADAS-Geschäfts von ZF ist ein strategischer Schritt für Harman, um eine besser vernetzte Zukunft mit intelligenteren und sichereren Fahrzeugen zu ermöglichen, die auf die Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren reagieren“, sagt Christian Sobottka, Chief Executive Officer und President, Automotive Division von Harman. „Wir freuen uns darauf, das ADAS-Team von ZF in der Harman-Familie willkommen zu heißen, wo ihr Talent und ihre Erfahrung eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des nächsten Kapitels des Wandels in der Automobilindustrie spielen werden.“

