Politik

China verschärft Regeln zum Energieverbrauch von E-Autos

China hat zum 1. Januar 2026 einen neuen verbindlichen nationalen Standard für den Energieverbrauch von rein elektrischen Pkw eingeführt. Der Standard legt verbindliche Schwellenwerte für den Stromverbrauch fest, die nach Fahrzeugleergewicht und technischen Merkmalen differenziert sind.

zeekr 001 produktion production china 2024 01 min
Zeekr-Produktion in China (Symbolbild)
Bild: Geely
Von Florian Treiß
02.01.2026 - 09:31 Uhr

Die neue rechtsverbindliche Norm ersetzt amtliche Empfehlungen für den Energieverbrauch von E-Autos und gilt ab sofort für neu produzierte Modelle. China ist damit offenbar weltweit das erste Land, das verbindliche Energieverbrauchsgrenzwerte für Elektroautos einführt.

Im Vergleich zu den bisherigen unverbindlichen Empfehlungen für die Hersteller verschärft die neue verbindliche Norm die Energieverbrauchsanforderungen laut chinesischen Medien um etwa 11 Prozent. Außerdem werden differenzierte Indikatoren eingeführt, die Unterschiede in den Nutzungsszenarien und technischen Lösungen von Fahrzeugen widerspiegeln.

Für Elektrofahrzeuge mit einem Leergewicht von etwa zwei Tonnen beträgt der maximal zulässige Verbrauch 15,1 kWh pro 100 km, wobei sich dieser Wert am chinesischen CLTC-Zyklus orientiert, der tendenziell deutlich niedrigere Werte ausspuckt als der in Europa übliche WLTP-Zyklus. Es gibt keine exakte Umrechnungsformel, doch der Wert dürfte etwa 18 bis 19 kWh pro 100 km nach WLTP entsprechen. Wichtig ist aber auch, dass der Höchstwert sich je nach Gewicht verändert. Sprich: Bei leichteren Kleinwagen wie z.B. dem BYD Dolphin mit rund 1,5 Tonnen Gewicht liegt der Höchstwert beim Energieverbrauch noch niedriger.

Aktuelle Marktdaten deuten darauf hin, dass viele neue Elektrofahrzeuge bereits die künftigen Grenzwerte einhalten. Das Tesla Model Y mit einem Leergewicht von leicht über 1,8 Tonnen verbraucht je nach Variante 11,2 bis 13,4 kWh pro 100 km nach CLTC. Der Xiaomi SU7 mit einem Leergewicht von ca. 1.980 kg hat einen Verbrauch von 12,3 kWh/100 km, während der Luxeed R7, ein mittelgroßer bis großer SUV mit einem Gewicht von 2.180 kg, 13,2 kWh/100 km verbraucht.

Gerade bei älteren Modellen dürfte es aber Handlungsbedarf geben: Modelle, die den Grenzwert überschreiten, müssen hinsichtlich Antriebsstrang, Software oder Struktur angepasst werden. Gelingt das nicht, müssen sie im schlimmsten Fall vom Markt genommen und durch neu entwickelte Modelle vom Markt genommen werden.

Die neuen Verbrauchsvorgaben werden zugleich mit Vergünstigungen für Fahrzeugkäufer verknüpft. Demnach müssen reine Elektro-Pkw die neuen verbindlichen Energieverbrauchsgrenzwerte einhalten, um weiterhin für Steuerbefreiungen in Frage zu kommen, wodurch die Finanzpolitik mit den Effizienzzielen der Regulierung in Einklang gebracht wird.

globalchinaev.com, carnewschina.com

3 Kommentare

zu „China verschärft Regeln zum Energieverbrauch von E-Autos“
Schnaufi12
02.01.2026 um 11:47
Eine aus meiner Sicht gute Entwicklung! Elektrische Fahrzeuge sollen umweltfreundlichere Individualmobilität ermöglichen. Da ist das ein logischer Schritt!
werner jansen
02.01.2026 um 17:27
Warum macht man das? Alle "Normalfahrzeuge"haben sowieso den niedrigstmöglichen Verbrauch den die Technik hergibt um eine hohe Reichweite zu erhalten. Mit der Regelung trifft man aber reine Sportwagen und Fahrer denen Verbrauch und Geld egal sind.
Anonymous
02.01.2026 um 17:39
Es geht um CLTC Werte. Das schafft auch ein Sportwagen mit 1000ps
