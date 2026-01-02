FAW investiert über 450 Millionen Euro in Leapmotor

Seit dem Frühjahr 2025 gibt es bereits ein erstes gemeinsames Fahrzeugprojekt von FAW und Leapmotor, im Sommer tauchten dann erste Gerüchte über einen Einstieg von FAW bei Leapmotor auf und Anfang Dezember wurden die Spekulationen immer konkreter.

Jetzt ist es also soweit: Beide Firmen haben kurz vor dem Jahreswechsel mitgeteilt, dass FAW für rund 3,74 Milliarden Yuan (rund 456,5 Millionen Euro) einen Anteil von 5 Prozent an Leapmotor erwirbt. Laut Börsenunterlagen sinkt die Beteiligung des größten Einzelaktionärs Stellantis an Leapmotor dadurch auf 18,99 Prozent. Stellantis war Ende 2023 bei Leapmotor mit etwas über 20 Prozent eingestiegen.

Was die neue Konstellation genau für die Branche bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Beobachter sehen in der Transaktion einen ersten Schritt zur Konsolidierung des chinesischen Automarkts, auf dem mehr als hundert Marken aktiv sind. Es herrscht ein gnadenloser Preiskrieg, den die chinesische Regierung mit verschiedenen Maßnahmen eindämmen will.

Leapmotor selbst hat überaus ambitionierte Ziele: Das Unternehmen konnte seinen Absatz im gerade abgelaufenen Jahr um 103,1 Prozent auf 596.555 Einheiten steigern. Für dieses Jahr peilt Gründer und Geschäftsführer Zhu Jiangming die Marke von 1 Million verkauften Fahrzeugen an. Und innerhalb der nächsten zehn Jahre will Leapmotor auf einen Jahresabsatz von 4 Millionen Fahrzeugen kommen.

