Tesla-Auslieferungen sind 2025 um 9,1 Prozent gesunken

In anderen Worten ausgedrückt: Tesla setzte 2025 mehr als 150.000 Fahrzeuge weniger ab als noch 2024, als der Wert bei 1.789.226 Einheiten lag. Und das Minus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist sogar noch einigermaßen tröstlich gegenüber den Zahlen fürs vierte Quartal 2025: In den letzten drei Monaten brachte Tesla weltweit 418.227 Fahrzeuge zu den Kunden, das waren 15,6 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Insgesamt stehen für das abgeschlossene Jahr 2025 nun 1.636.129 ausgelieferte Fahrzeuge in den Büchern.

Für den Rückgang dürfte es vor allem zwei Gründe geben: Zum einen das umstrittene politische Engagement von CEO Elon Musk, der im ersten Halbjahr mehrere Monate als Kostensenker für die Trump-Regierung im Einsatz war und schon zuvor als Unterstützer der Trump-Wahlkampagne einen Imageschaden davongetragen hatte. In Deutschland nehmen ihm viele Menschen seine anhaltende Unterstützung der AfD und die Parolen gegen die EU übel. Und zum anderen dürfte auch das Auslaufen der Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar beim Kauf von Elektroautos in den USA zum Ende September 2025 zu dem Einbruch beigetragen haben. Der Schritt hatte zu einem Endspurt beim E-Auto-Kauf geführt und Tesla im dritten Quartal sogar einen Auslieferungsrekord von 497.099 Fahrzeugen beschert.

Nun also ist Tesla auf dem Boden der Tatsachen angekommen und muss sich eingestehen, dass sein E-Auto-Geschäft schwieriger wird. Schließlich hat der einstige Hoffnungsträger Cybertruck nicht gezündet und außer dem Juniper-Facelift des Model Y hatte Tesla vergangenes Jahr wenig Neuigkeiten im Gepäck. Zugleich wird der Wettbewerb durch immer neue Modelle der Konkurrenz in China und Europa immer härter, während in den USA die Trump-Regierung die Elektromobilität generell klein halten will.

Doch zurück zu den Zahlen: Traditionell veröffentlicht Tesla keine genauen Werte zu den einzelnen Modellen, sondern fasst einerseits die Volumen-Modelle 3 und Y als Model 3/Y zusammen und führt die übrigen vier Fahrzeugtypen Model S, Model X, Cybertruck und Semi als sonstige Fahrzeuge auf.

Schauen wir hierbei zunächst zurück aufs Gesamtjahr 2024: Damals wurden 1.704.093 Model 3 und Model Y ausgeliefert, dazu kamen 85.133 „sonstige“ Teslas. Im nun abgelaufenen Jahr 2025 waren es 1.585.279 Model 3/Y und 50.850 „sonstige“ Fahrzeuge. Heißt: Sowohl die Zahlen bei den „Brot und Butter“-Modellen sind rückläufig als auch bei den Premium-Modellen Model S, Model X, dem Pickup Cybertruck und dem Lkw Semi.

Und auch fürs vierte Quartal 2025 ergibt sich ein ähnliches Bild: Model 3/Y kamen auf 406.585 Auslieferungen, die anderen Modelle auf 11.642 Einheiten. Im vierten Quartal 2024 waren es noch 471.930 Auslieferungen von Model 3/Y und 23.640 Auslieferungen bei den „sonstigen“ Modellen. Man kann hier festhalten: Die „Sonstigen“ schafften im Schlussquartal 2025 nicht einmal die Hälfte der Einheiten des Vorjahres.

Neben den Auslieferungen nennt Tesla wie immer auch die aktuellen Produktionszahlen, die sich immer etwas anders gestalten, sei es durch die Produktion zusätzlicher „Lagerfahrzeuge“, Abweichungen zwischen den Quartalen der Produktion und der Auslieferung sowie andere Effekte. Hier kam Tesla im Gesamtjahr 2025 auf eine Produktion von 1.600.767 Model 3/Y und 53.900 anderen Fahrzeugen, was in der Summe 1.654.667 produzierte Fahrzeuge ergibt. Im Jahr zuvor waren es insgesamt noch 1.773.443 produzierte Einheiten gewesen – ein Rückgang um 9,3 Prozent also.

