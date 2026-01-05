In China: CATL betreibt 1.325 Batteriewechselstationen

CATL hat einen starken Endspurt verzeichnet: Im Oktober 2025 meldete das Unternehmen noch 700 für Pkw konzipierte Batterietauschstationen am Netz. Nur zwei Monate später sind es bereits gut 1.000. Damit hat CATL sein stets kommuniziertes Ziel von 1.000 Stationen in China bis Jahresende erreicht. Bis Ende 2026 soll das Ausbautempo weiter steigen: Konkret peilt CATL bis dahin über 2.500 Batterietauschstationen in mehr als 120 chinesischen Städten an.

Darunter dürften dann auch vermehrt Stationen sein, die von Partnern gebaut werden: CATL hatte angekündigt, dass die ersten 1.000 Stationen von der Tochter Contemporary Amperex Energy Service Technology (CAES) gebaut werden sollen – und die Stationen 1.001 bis 10.000 zusammen mit Partnern. Langfristig sollen 30.000 Standorte entstehen, wenn das Geschäft auch auf Europa ausgeweitet wird.

Je nach Wechselstation sind aktuell 14 bis 30 Batterien vorrätig, die sich auf die Typen #20 und #25 bei den Pkw-Stationen aufteilen – mit LFP- und NMC-Zellchemie. Wir erinnern uns: Im Dezember 2024 stellte CATL zwei standardisierte Batteriepacks als Teil seines Choco-SEB-Systems vor. Sie sind in zwei festen Größen erhältlich: Das 20#-Pack ist für kleine Elektrofahrzeuge mit einem Radstand zwischen 2,2 und 2,3 Metern ausgelegt, während das 25#-Pack für Fahrzeuge mit einem Radstand von bis zu 2,9 Metern konzipiert ist. SEB steht dabei für „Swapping Electric Blocks“ und die Bezeichnung „Choco“ soll an die Optik einer Schokoladentafel mit ihren einzelnen „Blöcken“ erinnern.

Hinzu kommt neben den zwei genannten Versionen noch ein Batteriepack namens 75# für E-Lkw, bei dem es sich um einen 171 kWh großen Block mit LFP-Zellen handelt. Erhältlich ist dieser Batterietyp inzwischen an 305 Wechselstationen in China, die von CATL-Tochter Qiji Energy installiert wurden. Das Portal Car News China schreibt zudem unter Berufung auf Unternehmensangaben, dass die Stationen mit über 95 Prozent der gängigen Lkw-Modelle in China kompatibel sind, „sodass Fahrzeuge verschiedener Marken den Batteriewechsel in etwa fünf Minuten durchführen können“. Dabei können ein bis drei Batterieblocks à 171 kWh montiert werden. Also maximal 513 kWh.

Bis 2030 soll Qiji Energy den Aufbau eines landesweiten Batteriewechselnetzes für Lkw mit einer Abdeckung von etwa 180.000 Kilometern planen, das 80 Prozent der Lkw-Transportrouten in China und 16 große Stadtcluster umfasst. Eine erste mit Batterietauschstationen ausgestattete Route für Lkw hat Qiji Energy dieser Tage auf dem Abschnitt Sichuan-Chongqing-Hubei der Schnellstraße zwischen Shanghai und Chengdu eröffnet. Sie soll gut 1.250 Kilometer umfassen.



