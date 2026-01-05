Ehang absolviert ersten öffentlichen Flug mit neuem Flugtaxi VT-35

Wer sich für Flugtaxis interessiert, der kommt an dem Namen Ehang nicht vorbei. Denn im Frühjahr 2025 war das Unternehmen das erste der Welt, das sämtliche erforderlichen Zertifizierungen für ein elektrisch und vertikal startendes und landendes Fluggerät (eVTOL) erhalten und somit sein Fluggerät in Serie bauen und den kommerziellen Betrieb aufnehmen durfte.

Doch während dieses bereits zertifizierte Modell namens EH216-S nur kurze Strecken bis 35 Kilometer schafft und zum Beispiel für touristische Rundflüge eingesetzt wird, soll das neue Modell VT35 mit 200 Kilometern deutlich längere Strecken zurücklegen können. Und zwar wie schon das EH216-S ohne Pilot, also autonom.

Erstmals vorgestellt hat Ehang das VT35 im Oktober 2025. Ehang nennt für das neue Fluggerät Anwendungsbeispiele wie Stadt-zu-Stadt-Verbindungen, aber auch das Überfliegen von Gebirgen oder Seewegen. Die Reisegeschwindigkeit für einen einstündigen Trip soll 216 km/h betragen.

Und genau dieses neue Fluggerät VT35 hat nun am Flughafen Feidong Bailong in Hefei in der chinesischen Provinz Anhui erfolgreich seinen ersten Flug vor Publikum durchgeführt. Der Flug bestätigte die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit des VT35, so das Unternehmen.

Ehang-COO Zhao Wang sagt: „Als führender Knotenpunkt für Innovationen in der Low-altitude Economy in China bietet Hefei ein starkes industrielles Ökosystem und eine robuste politische Unterstützung. Der erste öffentliche Flug des VT-35 in Hefei unterstreicht nicht nur die technologischen Fähigkeiten und die Marktakzeptanz von EHang im Bereich der fortschrittlichen Luftmobilität, sondern signalisiert auch, dass die Wirtschaft im niedrigen Höhenbereich in Hefei in eine entscheidende Phase der diversifizierten Entwicklung eingetreten ist.“

