Hoyerswerda bestellt zwei weitere E-Busse bei MAN

Die VGH hatte bereits 2024 eine Rahmenvereinbarung mit MAN Truck & Bus für die Lieferung neuer Busse abgeschlossen. Im Zuge dessen wurden zunächst sechs Einheiten des zwölf Meter langen Solobus MAN Lion’s City 12 E bestellt sowie zwei elektrische Gelenkbusse vom Typ Lion’s City 18 E mit 18 Metern Länge.

Während die sechs Solobusse eigentlich bereits in 2025 geliefert werden sollten, sieht der aktualisierte Zeitplan nun das aktuelle erste Quartal 2026 vor. Die beiden Gelenkbusse wiederum sollen im dritten Quartal 2026 folgen. Zusätzlich wurden nun zwei weitere Solobusse bei MAN bestellt, die im ersten Quartal 2027 geliefert werden sollen.

Der Grund für die Verzögerungen bei der Einführung der ersten Elektrobusse von MAN in Hoyerswerda liegt laut VGH in den Herausforderungen bei der Integration einer neuen Batteriegeneration durch MAN. VGH ist demnach der erste Kunde in Deutschland, der diese neue Batterie erhält. Entsprechend umfangreich seien die zuvor notwendigen Tests und Softwareanpassungen, so VGH.

Bei dieser neuen Batteriegeneration dürfte es sich um die neuen 89-kWh-Batteriepacks handeln, die MAN seit April 2025 in Nürnberg montiert, zuerst in E-Lkw wie dem eTGX verbaut hat und dann im Juni 2025 auch im zehn Meter kurzen Lion’s City 10 E eingeführt hat. Schon im Sommer hieß es dazu von MAN, dass diese neue Batteriegeneration auch in allen anderen Elektrobussen eingeführt werden soll.

