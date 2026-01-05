Leapmotor verdoppelt Absatz in 2025

Im Dezember hat Leapmotor 60.423 Fahrzeuge ausgeliefert, was zum Vorjahresmonat einem Plus von 42,1 Prozent entspricht – also ein deutlich geringeres Wachstum als im Gesamtjahr 2025. Tatsächlich war der Dezember „nur“ der viertbeste Monat des Jahres und der schwächste im vierten Quartal, denn im Oktober und November wurden jeweils mehr als 70.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Dennoch hat es mit 201.039 Fahrzeugen zu einem neuen Quartalsrekord gereicht. Leapmotor hat seinen Absatz gegenüber dem Q3 um 15,6 Prozent und gegenüber dem Q4 2024 um 66,4 Prozent steigern können. Mehr als ein Drittel des Jahresabsatzes wurde also alleine im Schlussquartal ausgeliefert. Noch im gesamten Jahr 2023 kam Leapmotor auf einen Absatz von 144.000 Fahrzeugen, was nur zwei Jahre später in nur einem Quartal übertroffen wurde.

Leapmotor ist in Europa vor allem mit dem Kleinwagen T03 bekannt geworden, das seinerzeit erste Modell des Herstellers wurde kurzzeitig auch in Polen gebaut. In China hat der Stellantis-Partner seine Modellpalette jedoch stark ausgebaut und einige der Fahrzeuge inzwischen auch nach Europa gebracht, etwa die SUV-Modelle C10 und B10. Letztgenannter soll ab 2026 auch in Spanien gebaut werden.

Leapmotor bietet dabei in der Regel Batterie-elektrische Versionen und Fahrzeuge mit Range-Extender an. Zwischen den beiden Antriebsarten wird in der Absatz-Statistik allerdings nicht unterschieden – es kann also nicht genau gesagt werden, wie viele BEV oder EREV das Unternehmen verkauft hat.

Der (Absatz-)Erfolg von Leapmotor hat nicht nur Stellantis im Jahr 2023 zu einer Milliarden-Investition bewegt. Ende 2025 hat der staatliche Autobauer FAW angekündigt, für 3,74 Milliarden Yuan (450 Millionen Euro) einen Anteil von fünf Prozent an Leapmotor zu erwerben – es gibt seit einer Weile eine Kooperation der beiden Unternehmen und auch Gerüchte über ein FAW-Invest halten sich schon lange.

Für das laufende Jahr rechnet das Management von Leapmotor mit einem weiteren Wachstum, aber nicht mit einer erneuten Verdopplung des Absatzes: Für 2026 werden aber eine Million Fahrzeuge angepeilt, in den nächsten zehn Jahren sollen vier Millionen verkaufte Fahrzeuge pro Jahr erreicht werden. Mit dem Absatz steigt auch der Umsatz. In einem internen Schreiben vom 24. Dezember 2025 soll Leapmotor-Gründer und -CEO Zhu Jiangming aber in Aussicht gestellt haben, dass Leapmotor 2025 voraussichtlich rentabel sein werde.

