Rigterink integriert fünf E-Lkw für seinen Kunden Mars

Die fünf eActros 600 kommen bei Mars auf „zentralen Transportrouten“ zum Einsatz, wie das Unternehmen mitteilt. Und zwar sowohl zur Belieferung der Kundenverteilerzentren im Südwesten Deutschlands als auch zur Versorgung der Mars-eigenen Verteilerzentren. Die Gesamtfahrleistung schätzt der Konzern auf 350.000 Kilometer pro Jahr – „allein durch die Umstellung dieser Routen auf batterieelektrische Transporte spart Mars bis zu 280 Tonnen CO2 ein“, heißt es.



Bis zum Jahr 2030 sollen für Mars dann in ganz Europa bereits 300 elektrische Lkw unterwegs sein. Dieses Ziel nannte das Unternehmen bereits Anfang 2024 und bekräftigt es abermals in seiner aktuellen Mitteilung. Dank dieser künftigen E-Flotte will Mars die jährlichen CO2-Emissionen in seiner europäischen Logistik um etwa zehn Prozent reduzieren. Eingebettet ist diese Initiative in Mars‘ globales Engagement, die eigenen Treibhausgasemissionen bis 2030 („Scope 1 bis 3“) zu halbieren. Als Referenz dient dabei das Jahr 2015.

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Mars eigenen Angaben zufolge eng mit seinen europäischen Logistikpartnern zusammen. Björn Schlenker, Supply Chain Director bei Mars im DACH-Raum, kommentiert: „Mit jedem weiteren elektrischen Lkw wird unsere Transformation greifbarer. Wir sind dabei, ein skalierbares, europäisches Logistiknetz aufzubauen, das Schritt für Schritt einen relevanten Anteil unserer Transporte CO₂-reduziert und auf Klimafreundlichkeit ausgerichtet abwickelt.“

Beschafft worden sind die fünf E-Lkw konkret von der Rigterink Logistikgruppe aus Nordhorn in Niedersachsen. Geschäftsführer Helge Rigterink äußert, dass die Elektrifizierung des eigenen Fuhrparks ein entscheidender Schritt sei, um die Nachhaltigkeit bei der Transportgestaltung voranzubringen. Und: „Mit Mars haben wir einen Partner an unserer Seite, der diesen Wandel mit derselben Konsequenz vorantreibt wie wir. Die neuen eActros 600 sind ein klares Signal, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und bereit sind, in zukunftssichere Lösungen zu investieren.“

Schon Anfang 2024 kamen für Mars übrigens erste E-Lkw in Deutschland zum Einsatz. Konkret startete der Konzern die Elektrifizierung seiner Transportroute zwischen dem Pet-Nutrition-Fabrik- und Bürostandort in Verden (Niedersachen) und seinem Logistikzentrum in Minden (Nordrhein-Westfalen). Dafür stellte Anbieter Einride Mars zwei Mercedes-Benz eActros 300 sowie zwei Ladesäulen und sein Betriebssystem Saga zur Verfügung. Im Oktober 2025 kamen im Zuge der Einride-Mars-Kooperation zudem bereits sechs weitere eActros 600 auf deutsche und niederländische Straßen. Diese pendeln seitdem von den Mars-Fabriken in Viersen und Veghel/Niederlande zum Lager in Minden. Einride setzt bekanntlich im auf ein Frachtkapazitäts-as-a-Service-Angebot (FaaS). Das Unternehmen vertreibt also nicht die Fahrzeuge, sondern die beförderte Frachtkapazität.

