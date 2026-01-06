Benteler übernimmt Bahn-Tochter Ioki

Mit der Übernahme schafft Benteler nach eigenen Angaben den „ersten europäischen Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität“. Die Deutsche Bahn und Benteler haben jetzt eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie es in Mitteilungen von Benteler und Ioiki heißt. Über die Details der Transaktion wurde jedoch Stillschweigen vereinbart, der Kaufpreis und sonstige Inhalte sind also nicht bekannt. Nur so viel: Der Abschluss der Übernahme wird „zeitnah“ erwartet.

Die künftige Aufgabenverteilung innerhalb der Benteler-Gruppe steht bereits, um den erwähnten „Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität“ zu bilden: Die Benteler-Tochter Holon entwickelt und produziert das bekannte Elektro-Shuttle Holon Urban. Ioki soll seine „Plattform- und Routing-Technologie für On-Demand- und ÖPNV-Integration“ einbringen. Und die Einheit Benteler Mobility kümmert sich um Betrieb und Finanzierung autonomer Flotten.

„Städte, Verkehrsbetriebe und Mobilitätsanbieter erhalten so ein ganzheitliches, technologisch führendes Mobilitätsangebot aus einer Hand – von Fahrzeug über Software bis hin zum Betrieb“, teilt Benteler mit. So sollen etwa die Mobilitätsanalysen von Ioki potenzielle Gebiete identifizieren, „in denen autonome Fahrzeuge wie der Holon Urban den ÖPNV sinnvoll ergänzen und verbessern“.

Und das soll künftig nicht nur in Europa, sondern global ausgerollt werden. „Während Ioki bislang verstärkt in Europa tätig war, ermöglicht die Übernahme durch Benteler den Zugang zu internationalen Märkten“, heißt es in der Mitteilung zu den Wachstumsperspektiven. „Die fahrergestützte On-Demand-Lösung bleibt eine strategische Säule der Kundenbeziehung und Produkt-Roadmap von Ioki.“ Allerdings soll das Angebot Fahrzeug- und System-unabhängig bleiben: Die Kunden können die Ioki-Software also mit dem Holon-Fahrzeug kombinieren, müssen es aber nicht – sondern können auch autonome Technologien anderer Anbieter einsetzen.

Ioki wurde 2017 als Bahn-eigenes Ridesharing mit Elektrofahrzeugen angekündigt und 2018 in eine eigene Tochtergesellschaft überführt. Seitdem wurden mehrere Projekte durchgeführt, zunächst vor allem in Hamburg in Kooperation mit VHH für einen On-Demand-Service. Ioki hat sich dabei stets auf die On-Demand-Software fokussiert, der Einsatz an sich wurde von Partnern organisiert – wie eben dem VHH. Ioki beschäftigt heute über 100 Mitarbeitende, die Software wurde schon in über 200 Verkehren eingesetzt und hat laut der Mitteilung bisher rund 10 Millionen Fahrgäste erreicht. Benteler bezeichnet Ioki als eine der „erfolgreichsten Ausgründungen des Deutsche-Bahn-Konzerns“.

„Die Akquisition kombiniert die Fertigungsexpertise von Holon und die Dienstleistungskompetenz von Benteler Mobility mit den digitalen Plattformlösungen von Ioki – Hardware, Dienstleistung und Software kommen zusammen“, sagt Ralf Göttel, CEO der Benteler-Gruppe. „Dieser integrierte Ansatz ist in der Branche einzigartig. Für Kunden vereinfacht sich die Einführung und der Betrieb autonomer Fahrzeuge damit radikal. Neben unserem Kerngeschäft in der Metallverarbeitung entwickelt sich Benteler so strategisch auch zu einem führenden Anbieter im Bereich autonomer Mobilität.“

„Als Teil der Benteler Gruppe können wir die Marktführerschaft unserer über Jahre erfolgreich etablierten Software- und Analyseprodukte gezielt ausbauen und international weiter skalieren“, ergänzt Michael Barillère-Scholz, Mitgründer und CEO von Ioki. „Wir wollen Menschen auf intelligente Weise verbinden. Unsere datenbasierte Mobilitätskompetenz, kombiniert mit tiefgreifendem ÖPNV-Know-how und internationaler Reichweite, ermöglicht nachhaltige, vernetzte Mobilität. Technologie aus Europa für die ganze Welt. Gemeinsam mit Holon und Benteler Mobility haben wir starke Partner an unserer Seite, die unsere Weiterentwicklung langfristig unterstützen.“

