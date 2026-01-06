Bosch erschwert Weiterverkauf von gestohlenen E-Bikes

Bosch gibt an, den digitalen Diebstahlschutz seiner Elektroräder um eine weitere Ebene zu ergänzen: Entwendete E-Bikes oder auch Akkus lassen sich demnach ab Ende Januar kostenlos per App als gestohlen melden. Dieben wird dadurch beim Versuch, das Rad oder die Batterie zu Geld zu machen, die Anonymität genommen: So erhalten etwa Gebrauchtkäufer, Fachhändler, Werkstattmitarbeiter oder Behörden beim Verbindungsversuch mit dem E-Bike über die App einen Warnhinweis – inklusive der Seriennummern der als gestohlen markierten Komponenten.

„Gestohlene E-Bikes lassen sich so im digitalen Ökosystem von Bosch eBike Systems dauerhaft identifizieren“, teilt der Hersteller mit. „Damit wird der Weiterverkauf massiv erschwert und die Chance erhöht, das E-Bike wiederzubekommen.“ Der neue Sicherheitsmechanismus sorgt auch dafür, dass Over-the-Air-Updates oder die individuelle Einstellung der Fahrmodi am gestohlenen E-Bike nicht mehr möglich sind. Und: „Fachhändler*innen erhalten zudem im DiagnosticTool, der Diagnosesoftware von Bosch eBike Systems, einen Warnhinweis, wenn sie das eBike für einen Service anschließen.“

Möglich wird dies durch ein digitales Zuordnungsprinzip, bei dem alle Komponenten eines eBikes – Motor, Akku, Display – eindeutig registriert und mit einem konkreten Nutzerprofil verknüpft werden. „Markiert der Nutzer oder die Nutzerin das eBike oder die Batterie als gestohlen, wird diese Information zentral hinterlegt und ist überall im digitalen Ökosystem von Bosch eBike Systems abrufbar.“ Entfernen lässt sich die digitale Markierung laut Bosch ausschließlich durch das registrierte Nutzerprofil. Mit dieser neuen Funktion erweitert Bosch eBike Systems sein bereits seit 2018 aufgebautes Diebstahlschutz-Portfolio aus „eBike Lock”, „eBike Alarm“ und „Battery Lock”.

Außerdem erweitert das Unternehmen auch sein Angebot für gewerbliche Anwender wie Vermieter, Flottenbetreiber und Sharing-Anbieter. Wird etwa ein E-Bike nicht zurückgegeben, können die Verantwortlichen künftig die Motorunterstützung aus der Ferne deaktivieren. Und parallel dazu erhalten sie über eine Cloud-Schnittstelle direkten Zugriff auf Betriebsdaten wie Akkustand, Reichweitenprognose, Service-Intervalle, Wartungsbedarf, GPS-Position (bei aktiviertem Tracking) und Nutzungsstatistiken.



bosch-presse.de