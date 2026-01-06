Fastned wächst auf über 400 Standorte

In der Mitteilung zu dem Meilenstein verweist Fastned auf den bisherigen Verlauf: Die erste Schnellladestation hatte das Unternehmen 2013 in Palmpol in den Niederlanden eröffnet. Dann hat es bis zum Juni 2019 gedauert, ehe Fastned mit der 100. Station eine dreistellige Zahl an Standorten in Betrieb hatte. Danach hat sich das Tempo erhöht: Die 200. Station (in Deutschland) ging im Mai 2022 ans Netz, die 300. Station wurde im Januar 2024 eröffnet. Das langfristige Ziel, bis 2030 1.000 Schnelllade-Standorte zu Betrieben, verfolgt Fastned schon eine Weile.

Im Jahr 2025 eröffnete Fastned 60 neue Standorte, darunter die ersten in Italien und Spanien. Im Juli feierte Fastned die Eröffnung seines 50. Standorts in Frankreich, im Dezember überschritt das Unternehmen die Marke von 50 Standorten auch in Belgien und Deutschland.

Beim weiteren Ausbau des eigenen Ladenetzes ging es den Niederländern aber nicht nur um möglichst viele neue Standorte nach dem immer gleichen Schema, sondern auch um eine Weiterentwicklung des Konzepts. In Deutschland ging etwa der erste Fastned-Ladepark an einer Autobahn im Rahmen des Deutschlandnetzes in Betrieb. Für Deutschland und alle anderen Fastned-Märkte dürften aber zwei weitere Premieren mindestens genauso relevant sein: Im September wurde der neue Flagship-Standort in Gentbrugge (Belgien) eröffnet, wo Fastned eine „vollständig elektrische Raststätte“ mit Gastronomie umgesetzt hat. Und an diesen Stationen auf beiden Seiten der Autobahn gibt es erstmals auch Schnellladesäulen von Fastned, die speziell für das Laden von elektrischen Lkw konzipiert wurden. In diesem Bereich dürfte also auch 2026 mehr kommen.

„2025 war erneut ein Rekordjahr für Fastned. Ich bin außerordentlich stolz darauf, dass wir inzwischen über 400 Stationen in neun Ländern betreiben – alle an erstklassigen A‑Lagen und mit einem erstklassigen Ladeerlebnis. Das ist eine beachtliche Leistung“, sagt Fastned-CEO und -Gründer Michiel Langezaal. „Die Zukunft des europäischen Verkehrs ist elektrisch, und Fastned wird diesen Wandel weiter anführen, wenn wir nun auf ein weiteres großes Jahr 2026 blicken.“

Die Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 inklusive eines Ausblicks will Fastned am 15. Januar veröffentlichen. Françoise Poggi, COO von Fastned, gibt aber schon eine erste Einschätzung: Im Jahr 2025 hat Fastned die Grundlage für weiteres Wachstum im großen Maßstab gelegt: Wir haben unsere Prognosen erfüllt und gleichzeitig die Fähigkeiten und die Disziplin aufgebaut, die wir für die nächste Wachstumsphase benötigen. 2026 konzentrieren wir uns darauf, dieses Scale‑up zu optimieren.“

Ein Punkt dabei: Die jeweiligen Länder-Teams sollen sich „innerhalb klarer Leitplanken schneller bewegen“ können, um „kluge, langfristige Entscheidungen zu treffen, die einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Stationen und das Kundenerlebnis in ganz Europa haben“, wie es die frühere Tesla-Managerin ausdrückt.

Linda Boll, Country Director Fastned Deutschland, ist nach eigenen Angaben stolz, dass Fastned Deutschland mit zwölf neuen Standorten zum Wachstum beigetragen habe. „Doch Fortschritt bemisst sich für uns nicht allein an der Anzahl, sondern vor allem an der Qualität jeder einzelnen Fastned-Station“, so Boll. „Von Anfang an war es unser Anspruch, das komfortabelste und bequemste Ladeerlebnis zu bieten und so haben wir neue Standards beim Schnellladen gesetzt. Mit jeder weiteren verlässlichen, benutzerfreundlichen Station geben wir Elektroautofahrer:innen mehr Freiheit und Vertrauen und machen Elektromobilität alltagstauglich.

Beim Ad-hoc-Laden ohne Abo verlang Fastned in Deutschland 0,73 €/kWh. Als „Gold Member“ kann der Ladepreis per Abo auf 0,51 €/kWh gesenkt werden, allerdings fallen dann 11,99 Euro Monatsgebühr an. In anderen Ländern gelten abweichende Preise.

fastnedcharging.com